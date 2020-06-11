MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Abdullah Avcı ile pazarlık başladı!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile pazarlık başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.06.2020 - 08:25,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile pazarlık başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile pazarlık başladı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'la yolları ayrılan tecrübeli hoca Abdullah Avcı'nın biriken alacakları için siyah beyazlılara üst üste ihtar çektiği, yönetimin ise anlaşma zemini aradığı öğrenildi

Beşiktaş'ta görevine son verilen Abdullah Avcı biriken alacakları için üst üste ihtar çekti.



Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı, Çebi'nin başa geçmesinin ardından da görevine devam etmiş ancak üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında yollar ayrılmıştı.

18
Abdullah Avcı açıkladı Resmi teklif, Emre Belözoğlu...
Abdullah Avcı açıkladı! Resmi teklif, Emre Belözoğlu...

Eski yönetimin yaptığı anlaşma gereği, ayrılığa rağmen Avcı'ya aylık 1 milyon TL olan maaşını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzlaşma zemini arıyor.

Ödemeleri biriken Abdullah Avcı'nın ise kulübe üst üste ihtar çektiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler Avcı'yla görüşüp, bir orta yol bulmaya çalışıyor.

Beşiktaşta Abdullah Avcı ile pazarlık başladı

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle