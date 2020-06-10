Abdullah Avcı açıkladı! Resmi teklif, Emre Belözoğlu...

AVCI, ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ TAKIMLARI DA DEĞERLENDİRDİ Şampiyonluk yarışındaki 4 takımı da değerlendiren Avcı, “Bu dönemde 10 haftalık bir süreç geçti. Bu dönemi takımların teknik-taktik olarak nasıl geçirdiği çok önemli. Bireysel oyuncu üzerinden değil de müsabakaların normal seyrinde de oyuncular sakatlanabiliyor. Galatasaray'da da buna benzer bir durum var, geçen sezon da Başakşehir ile biz yaşamıştık. Bugün seyirci çok önemli bir güç. Trabzonspor şu an lider, uzun zamandır buna odaklanmış bir halde ve son yıllarda da önemli bir ivme kazandı. Galatasaray'ın böyle bir kültürü var, Başakşehir de son iki sezondur yarışan bir takım. Sivasspor ise önemli bir çıkış yaptı ve hala yarışın içerisinde. Yarışta takım ismi vermektense saha organizasyonu, kadro derinliği iyi olan ve bu 10 haftalık süreci iyi geçirmiş takımın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Oynanacak 2-3 haftalık süreçteki oyun yarışta gidişatı belirleyebilir. Galatasaray ve Trabzonspor için seyirci önemli bir güç ve seyircisiz dönemde önceden yaşamış birisi olarak Başakşehir daha avantajlı. Sahaya ne kadar bağlı kalacağı da önemli çünkü alınan sonuçlardan sonra duygulara göre mi hareket edilecek bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz” açıklamasında bunuldu.