Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba Hutchinson'a veda

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Beşiktaş'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Dün tesislerde yapılan organizasyonla takım arkadaşlarıyla vedalaşan 40 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla son kez buluştu. Kapalı tribünde Kanadalı oyuncu için pankart açılırken, stadyumdaki led ekranlarda da "Thank You Atiba" yazıları yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Kanadalı oyuncuyu tribünlere davet ederken, Atiba Hutchinsona çiçek atıldı.

FUTBOLCULAR ISINMAYA ATİBA TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI

Beşiktaş oyuncular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya 13 numaralı arkasında Thank you Atiba yazılı tişörtlerle çıktı. Atibanın yeşil zemine ayak basmasıyla tüm takım arkadaşları Kanadalı oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Ayrıca ısınma hareketleri gerçekleştirmek için sahada bulunan Konyasporlu futbolcular da Kanadalı futbolcuya alkışlarla destek oldu.

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"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL" PANKARTI

Siyah-beyazlı ekiple son maçına çıkacak olan tecrübeli futbolcu için saha içinde "Ayrılıklar da sevdaya dahil" pankartı açıldı.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN PLAKET

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla son maçına çıkarken başkan Ahmet Nur Çebi, Kanadalı orta saha oyuncusuna teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Kanadalı orta saha sonrasında tek tek tribünlere davet edildi.

ATIBA: SİZLERİ SEVİYORUM, TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Atiba Hutchinson şu ifadeleri kullandı:

Bugün kazanamadığımız için üzgünüz. Sezonun son maçıydı, benim de son maçımdı. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var. Bu kulübe, herkese minnettarım. Başkanımıza çok minnettarım, bana çok fazla fırsat sundu, destek verdi. Burada 10 sezon geçirdim. Hayatımın en güzel dönemini burada geçirdim. Burası, bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bana gösterilen sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Ailem, çocuklarım da burada. Onlara da teşekkür ederim. Sizlere bugün veda ediyorum, sizleri çok seviyorum. En iyisi sizsiniz. Sizleri seviyorum ve sizi takip etmeye devam edeceğim.

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