Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek. 77 puanla 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip, karşılaşma sonucunda 3 puanı elde ederse 2022-2023 sezonunu 2. olarak tamamlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı da Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak.

Vodafone Park’ta oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.