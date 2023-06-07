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Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#Süper Lig#Beşiktaş#Konyaspor
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 17:10

Beşiktaş ve Konyaspor, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Beşiktaş, mücadele sonucunda 3 puana ulaşırsa sezonu ikinci olarak tamamlayacak. Peki Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek. 77 puanla 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip, karşılaşma sonucunda 3 puanı elde ederse 2022-2023 sezonunu 2. olarak tamamlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı da Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak.

Vodafone Park’ta oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Konyaspor

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