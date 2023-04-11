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Beşiktaşlı Dele Alli'nin İngiltere'deki görüntüsü şoke etti! Keyif verici nitro oksit gazı kullanırken görüldü

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#Beşiktaş#Dele Alli#Futbol
Beşiktaşlı Dele Allinin İngilteredeki görüntüsü şoke etti Keyif verici nitro oksit gazı kullanırken görüldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

İngiltere’de bulunan yıldız oyuncunun fotoğrafı görenleri şoke etti. 27 yaşındaki oyuncunun oturduğu masada yüksek alkol oranlı içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları göze çarptı. Fotoğraftaki asıl şoke eden detay, Dele Alli’nin balon aracılığı ile keyif verici bir ürün olan ve esrarla aynı sınıflandırmaya tabi tutulması beklenen ‘güldüren gaz’ kullanması.

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Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Beşiktaş’a kiralık olarak transferi dünya çapında ses getiren ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Dele Alli’nin son görüntüleri siyah beyazlı camiayı şoke etti. Sakatlığı nedeniyle en az 10 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen yıldız oyuncu, tedavi için gittiği ülkesi İngiltere’de alkol ve tütün ürünleri dolu bir masada arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

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MASASINDA YOK YOK: YÜKSEL ALKOL İÇEREN İÇKİLER, ÇİĞNEME TÜTÜNLERİ...

Daily Mail’in haberine göre, Alli’nin bulunduğu masada yüksek alkol içeren içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları göze çarptı. Ünlü İngiliz gazetesinin yayınladığı fotoğrafta en dikkat çekici ayrıntı ise Dele Alli’nin bir balon aracılığıyla ‘güldüren gaz’ olarak da bilinen ve bir eğlence ilacı olan nitro oksitle görüntülenmesi oldu. 27 yaşında yıldız oyuncunun keyif verici bir madde olan nitro oksiti kullandığı öne sürüldü.

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OLUMSUZ ETKİLERİ NEDENİYLE İNGİLTERE VE HOLLANDA YASAKLAYACAK

Psikoaktif etkileri nedeniyle nitro oksit tedarik etmek 2016 yılı mevzuatına göre yasadışı... Lakin gazın başta krem şanti üretimi veya yiyecekleri dondurmak üzere meşru kullanım alanları bulunuyor ve internet üzerinden yaygın olarak temin edilebiliyor. İngiltere’de hükümetin eğlence amaçlı kullanımını ve tedarikini yasaklaması ve büyük olasılıkla esrarla aynı sınıflandırmaya tabi tutması bekleniyor. Kazalara neden olduğu için gazın Hollanda’da yasaklanacağı belirtildi.

‘GÜLME GAZI’NIN OLASI ETKiLERi

· Sebepsız gülme krızlerı
· Halüsınasyon görme
· Hafıza kaybı, baş dönmesı
· Bacaklarda güçsüzlük
· Omurılık ve sınır hasarı

‘SEZONU KAPATTI’ İDDİASINA GÜNEŞ ‘HAYIRLISI OLSUN’ DEMİŞTİ

Beşiktaş’ın büyük umutlarla kiraladığı Dele Alli’nin İstanbul günleri bitmiş gibi görünüyor. Daily Mail, yıldız oyuncunun sezonu kapattığını yazarken, İngiliz futbolcuyu çok daha önce gözden çıkardığı bilinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Giresunspor karşılaşması sonrası bir soru üzerine, “Dele Alli konusunu pas geçtim. Hayırlısı olsun” demiş ve iddiayı yalanlamamıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasını giydiği 17 resmi maçta 870 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.

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#Beşiktaş#Dele Alli#Futbol

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