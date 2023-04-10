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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF açıklaması: "Adil ve adaletli bulmuyoruz"

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden TFF açıklaması: Adil ve adaletli bulmuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 21:39

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından TFF'nin verdiği karar ve transfere ilişkin konuştu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin ligden çekilen takımlar hakkındaki kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF'nin kararını adil bulmadıklarını söyleyen Çebi, "TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11’e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.

"VALERİEN ISMAEL'E GÖREV VERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Valerien Ismael için konuşan Çebi, “Puan ortalamasına baktığınızda Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Fakat ben Valerien Ismael’e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana ‘sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım’ dedirtemez.” açıklamasında bulundu.

"DURMASI GEREKEN YERİ BİLECEK"

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Ahmet Nur Çebi açıklamasında "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş." dedi.

"BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Çebi, İngiliz oyuncu Redmond için “Redmond bizimle devam etmek istiyor. İstek varsa yola çıkacağız. Kendisi devam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız.” açıklamasını yaptı.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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