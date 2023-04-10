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Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması! Ameliyat oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sakatlık#Tayyip Talha Sanuç
Beşiktaştan Tayyip Talha Sanuç açıklaması Ameliyat oldu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:50

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un ameliyat edildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un ameliyat edildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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#Beşiktaş#Sakatlık#Tayyip Talha Sanuç

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