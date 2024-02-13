Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci'yi Legia Varşova'dan hocası Kosta Runjaic'e sorduk: Gitmemesi için mücadele ettim! Szymanski...

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Beşiktaş, devre arası transfer döneminin son gününde Polonya Ekstraklasa Ligi ekibi Legia Varşova’nın 22 yaşındaki kilit oyuncusu Ernest Muci’yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Arnavut oyuncu için Polonya ekibine 10 milyon Euro ödeyen siyah-beyazlı ekip, tarihinin en pahalı transferine imza attı. Legia Varşova Teknik Direktörü Kosta Runjaić, Polonya ekibinde beraber çalıştığı dönem takımının yıldızlarından olan eski öğrencisinin Beşiktaş’a transferiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

LEGİA VARŞOVA TEKNİK DİREKTÖRÜ KOSTA RUNJAİĆ’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TÜRKİYE’DEKİ FANATİK ATMOSFER MAÇLARA ÖZEL BİR HAVA KATIYOR”

Öncelikle oyuncunuzun kariyerinde yeni bir sayfa açtığı Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son zamanlarda Türkiye Ligi’nden çok fazla maç izliyorum. Bunun nedeni Stefan Kuntz'un bir dönem Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü olmasıydı. Onunla 1. FC Kaiserslautern'de çalıştım ve şimdi arkadaşız. Kuntz’un milli takım antrenörlüğü sırasında doğal olarak Türk oyuncular ve Türk kulüpleri hakkında çok konuştuk ve ben de televizyonda birkaç maç izledim. Bu arada, antrenörlük kariyerim biraz da İstanbul'da başladı diyebilirim. 2005 yılında Christoph Daum’un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sırada genç bir antrenör olarak İstanbul'da onun yanında staj yapmıştım. Yani tecrübe hazinemin içinde bir tutam da Türk futbolu var. Türkiye Ligi’nin yüksek bir kalitesi var. Stadyumlardaki fanatik atmosfer maçlara özel bir hava katıyor.

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“MUCİ’NİN BİZİMLE KALMASI İÇİN MÜCADELE ETTİM”

Ernest Muci'nin Beşiktaş'a transfer süreci hakkında neler söylemek istersiniz? Avrupa'dan Muci'yi transfer etmek isteyen başka kulüpler var mıydı?

Sezon başından beri Avrupa'nın tüm üst düzey liglerinden Ernest Muci için transfer teklifleri geldi. Ernest'in Avrupa Kupası'nda gösterdiği her sağlam performansla birlikte, mali açıdan güçlü bir kulübün onun için bağlayıcı bir teklif yapması daha da olası hale geldi. Muci'nin en azından sezon sonuna kadar bizimle kalması için mücadele ettim. Çünkü sadece takım olarak ondan faydalanmakla kalmayacağımızdan, performansının onu daha da ön plana çıkaracağından emindim. Ama işler farklı bir şekilde gelişti.

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“MUCİ, KİLİT OYUNCUM OLDUĞU İÇİN BONSERVİSİNİN 2 KATINA BİLE GİTMESİNE İZİN VERMEZDİM”

Beşiktaş, Ernest Muci için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro ödedi. Muci'ye ödenen transfer ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Muci'nin performansı bu rekor ücreti hak ediyor muydu?

Her iki kulüp için de bu etkileyici bir miktar ancak Ernest Muci’ye bu miktarda bir bonservisin ödenmesi zaten beklenen bir durumdu. Çünkü onun profiline sahip oyunculara talep var. Muci, takıma çok şey kazandırıyor. Hızı, gol atma yeteneği ve sağlı sollu bitiriciliği var. Takıma hareketlilik getiriyor. Çok önemli ve kritik goller atıyor. Koşu gücü sayesinde takımına pres yapma yeteneği kazandırıyor. En önemlisi de Muci’nin çok genç olması. Her teknik direktör böyle bir profile sahip oyuncular arıyor. Peki, 10 milyon Euro uygun mudur? Ben bir antrenörüm ve Ernest de kilit oyuncularımdan biriydi. Onun bu miktarın iki katı bir bedel karşılığında bile gitmesine izin vermezdim. Şaka bir yana Muci, birkaç yıl içinde transfer piyasasında çok daha yüksek fiyatlara satılabilecek potansiyele sahip bir futbolcu.

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“BİR ANDA İNANILMAZ BİR İVME KAZANAN VE SON DAKİKADA GERÇEKLEŞEN TRANSFERLERDEN BİRİYDİ”

Ernest Muci'ye transferden önce ne gibi tavsiyelerde bulundunuz? Oyuncunuzun heyecanı ve duyguları nasıldı?

Geçen Perşembe akşamı saat 9'da, ertesi gün Ruch Chorzow ile oynayacağımız lig maçına hazırlandığımız Chorzow'daki otel odamda Ernest Muci’yle beraberdik. Kendisiyle durumunu ve onun için ne gibi kariyer fırsatları gördüğüm hakkında genel hatlarıyla konuştum. Beşiktaş'tan sadece kısaca bahsettik. Ve ertesi sabah Muci artık otelde değildi, İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Legia Varşova ve Beşiktaş, gece transfer konusunda anlaşmaya vardı. Bir anda inanılmaz bir ivme kazanan ve son dakikada gerçekleşen transferlerden biriydi. Daha sonra akşamki maçta onsuz oynamak zorunda kaldık. Oyunu kazandık ama ona şahsen veda etme şansım olmadı. Bu da profesyonel futbolun bir parçası. Bu nedenle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum: Ben ve tüm Legia Varşova ekibi ona her şeyin en iyisini, ihtiyacı olan tüm şansı ve Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçirmesini diliyoruz.

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“TOP KAYBETME KORKUSU YOK, DAR ALANLARDA BİLE RAKİPTEN KURTULABİLİYOR”

Ernest Muci bu sezon Legia Varşova'da toplam 34 maça çıkıp, 9 gol attı ve 2 asist yaptı. Bize Muci'nin potansiyelini ve teknik özelliklerini anlatabilir misiniz?

1,5 yıl önce Legia Varşova’ya katıldığımda Muci büyük bir yetenekten başka bir şey değildi. Sessiz ve sakin tavırları sayesinde futbolcu arkadaşları arasında çok popüler olan ancak pek de göze çarpmayan bir çocuktu. Güçlü yönlerini hemen fark ettim ve onu en başından itibaren kilit bir oyuncu haline getirdim. Muci, top kaybetme korkusu olmadan dripling yapan ve dar alanlarda bile rakipten kurtulabilen bir futbolcuydu. Üstelik çok çalışan ve profesyonel bir genç. Taktiksel tavsiyelerimi özümsedi ve savunmada da hızla doğru pozisyon alan, top kazanan modern bir profesyonel haline geldi.

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“MUCİ, BİR TEKNİK DİREKTÖR İÇİN RÜYA GİBİ BİR FUTBOLCU ÇÜNKÜ ÇOK FAZLA TAKTİKSEL SEÇENEK SUNUYOR”

Ernest Muci hangi mevkilerde daha rahat oynuyor?

Muci, tüm hücum pozisyonlarında kullanılabilir. Bu çok yönlülüğü onu daha da değerli kılıyor. Kendisini en çok hücuma dönük orta sahanın ortasında, yani biz teknik direktörlerin deyimiyle 10 numara pozisyonunda rahat hissediyor. Ancak biraz daha ileride çakılı bir orta saha olarak ve gerekirse hücum kanat pozisyonlarında da oynayabilir. Sonuç olarak Muci, bir teknik direktör için rüya gibi bir futbolcu çünkü antrenörüne çok fazla taktiksel seçenek sunuyor.

“SEBASTİAN SZYMANSKİ DAHA TECRÜBELİ AMA ERNEST MUCİ…”

Legia Varşova takımının bir diğer eski yıldızı Sebastian Szymanski, şu an Fenerbahçe forması giyiyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Szymanski'yi transfer etmek istiyor. Ernest Muci'nin bir gün Szymanski gibi olacağını düşünüyor musunuz?

Sebastian Szymanski, biraz daha olgun, daha tecrübeli ve bir süredir Polonya dışında oynuyor. Szymanski de Legia Varşova’da oynarken hemen gözüme çarpmıştı ve kendi yolunu çizeceği açıktı. Ernest'in şimdi yeni koşullara ve yeni bir seviyeye hızla ayak uydurabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Her ikisi için de aynı şey geçerli: Her ikisinin de önünde onları bekleyen harika bir kariyer var.