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Beşiktaş'ın Ernest Muci transferine Polonya Cumhurbaşkanı Duda müdahil oldu mu? Açıklama geldi...

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#Transfer#Beşiktaş#Ernest Muci
Beşiktaşın Ernest Muci transferine Polonya Cumhurbaşkanı Duda müdahil oldu mu Açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 10:19

Legia Varşova, Beşiktaş'ın Ernest Muci transferine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın müdahil olduğu ve Beşiktaş'a kolaylık sağladığı yönündeki açıklama ve haberleri yalanladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci'nin İstanbul'a geldiği sırada havalimanında açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel; "Muci için çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve PSG Başkanı El-Khelaifi'ye teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bireysel ilişkileri bu transferin önünü açtı." diye konuşmuştu.

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Daha sonra çıkan bir haberde de Legia Varşova'nın Muci için 15 milyon euro bonservis fiyatında direttiği ancak Hasan Arat'ın ricasıyla devreye giren Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın fiyatın 10 milyon euroya inmesinde pay sahibi olduğu iddia edilmişti.

LEGIA VARŞOVA İDDİALARI YALANLADI

Ernest Muci'nin eski takımı Legia Varşova, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın transfer görüşmelerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanı Duda'nın Muci transferine karıştığı iddiasıyla ilgili Türk medyasında çıkan haberlerin tamamı asılsızdır. Yerel gazetecilerin yaratıcılığını anlıyoruz ama bu sefer hayal güçlerine fazla kapıldılar." ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Ernest Muci

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