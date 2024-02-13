Kayserispor ile berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'a eleştiri! 'Ernest Muci hazır gelmiş ama...'

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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Beşiktaş, averajla Trabzonspor'un gerisinde 4. sırada kaldı.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Kayserispor ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ve Ernest Muci Kayserispor karşısında ise ilk lig maçına çıktı. Al Musrati ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçta ilk yarı ve ikinci yarıda Kayserispor kalesini uzaktan şutlarla yoklayan Ernest Muci, savunmayı geçemezken kilit paslarla da takım arkadaşlarını golle buluşturmaya çalıştı.

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İlk maçında sağ kanatta oynamasına rağmen iyi bir oyun sergileyen Arnavut futbolcu, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. 12 kez ikili mücadeleye giren Muci, bunları 6'sını kazanırken 1 de hava topu mücadelesi kazandı.

Kayserispor kalesine 3 şut gönderen Muci; 1 isabet elde ederken 1 şutu savunmadan döndü, 1 şutu ise isabetli olmadı.

44 YIL SONRA İLK

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, Dorde Milic'ten (5 maç; Kasım-Aralık 1980) bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.

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Fernando Santos, Beşiktaş’ı yavaş yavaş eskiden çalıştırdığı milli takıma benzetiyor.

Beşiktaş, Fernando Santos’la 5 lig maçına çıktı, 4’ünde gol atamadı. Karagümrük galibiyetini Santos’a yazamıyorum, zira o takım hâlâ Serdar Topraktepe’nindi. Pendik’e, Adana’ya, Sivas’a gol atamadılar. Trabzonspor’u pragmatik oyunla, çoğunlukla topu rakiplerine bırakarak, bir Semih Kılıçsoy solosuyla yendiler. Trabzon %55’le oynadı, rakip ceza alanında topla buluşma verileri de 27’ye 10’du.

SANTOS’UN CV’SiNE DiKKAT

Peki Topraktepe ile Hatay’ı 2-1, Rize’yi 4-0 yenen, yine Serdar Hoca etkisinde Karagümrük’ü 3-0’la geçen takım Santos’la nasıl böyle bambaşka bir felsefeye büründü? Bu sorunun yanıtı Santos’un CV’sinde gizli. Yıldızlar topluluğu Portekiz’i bile tutuculaştıran, ilk 15 maçta 9 kez 1-0’lık skorlar alan bir teknik adam Santos. Yunanistan’la da 49 maçın 29’unu 0-0, 1-0 ve 1-1 bitirmiş. Beşiktaş’ı da yavaş yavaş Yunanistan’a benzetiyor zaten. Gerçi dünkü maç özelinde sahada bir değil, iki tane Yunanistan olduğunu da söyleyebiliriz.

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MUCi HAZIR GELMiŞ

İki ekip de uzun süreler kontrollüydü, geçiş fırsatıydı stratejileri. Özellikle ilk devrede iki takımın da topu istemediği, adeta sahaya topu isteyen üçüncü bir ekibin gerektiği bir müsabaka oynandı Kayseri’de.

Dünün Beşiktaş adına olumlu tarafıysa Muci’nin hazır gelmesi. İştahının çok iyi olması. Özellikle merkeze gelerek birçok aksiyon yarattı Arnavut yıldız. Dün inceledim, kariyerindeki 178 maçın 173’ünde merkezde ya da solda oynamış Muci... Ancak Portekizli Hoca (bilmiyorum hangi sebeple) onu uzun süre sağa hapsetti. Eğer Muci esas yerine, yani on numara rolüne geçer ve Semih’le düzenli olarak ileri ikilide birlikte oynarlarsa, Beşiktaş üzerine gelecek inşa edebileceği bir oyun bulmuş olur bence.

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GÜNTEKİN ONAY: SANTOS OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMELİ

Beşiktaş, dün yine hücumda hiç heyecan vermeyen bir futbol oynadı.

Son 5 maçın 4’ünde gol atamayan siyah beyazlılar’ın 10 maçtır kazanamayan Kayserispor karşısında gol beklentisi sadece 0.21 olarak gerçekleşti. Fernando Santos döneminde her geçen maç geriye giden bir hücum oyunu var. Özellikle Türkiye Kupası’ndaki Antalyaspor maçı dahil ilk yarılarda rakip kaleyle hiç işi olmayan bir Beşiktaş izliyoruz. Bu tablonun kadro kalitesi ve eksiklerle ilgisi yok. Fernando Santos’un oyun anlayışı bu. Ayrıca Jackson Muleka forvet arkası, Erenst Muci sağ kanat oynadı ve gerçekten de anlam veremedik.

MUCi OFANSiF OLARAK TAKIMIN EN VERiMLi iSMiYDi

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Beşiktaş’ta yeni transferlerden Ernest Muci, çok az hücum yapan bir takımda ofansif olarak en verimli ve rakibi tehdit eden isimdi. Al Musrati, pas kalitesi ve pozisyon bilgisi yüksek deneyimli bir oyuncu, Joe Worrall ise topu oyuna sokmakta maharetli görünmedi ama yüksek toplarda ve ikili mücadelelerde defansif aksiyonlarda başarılıydı.

BEŞiKTAŞ’IN EN iYiSi KALECi MERT GÜNOK’TU

Dün Kayserispor karşısında ofansif anlamda çok etkisiz görünen Beşiktaş’ta sahanın hiç tartışmasız şekilde en iyisi kaleci Mert Günok idi. Beşiktaş sadece dün değil haftalardır hücumda çok etkisiz. Trabzonspor maçı dışında son 5 maçın 4’ünde gol atamadı. Trabzonspor karşısında da Semih Kılıçsoy’un bireysel becerisiyle gelen goller vardı. Fernando Santos acilen mentaliteyi değiştirip, daha ofansif bir oyuna yönelmeli. Çünkü bu oyun büyük takım oyunu değil.

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