Beşiktaş'ın Giresun kadrosu açıklandı

Haberin Devamı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Giresunspor maçı için bugün özel bir uçakla Giresun’a giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın Giresun kadrosu şu şekilde:

Ersin, Emre, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, NKoudou, Batshuayi, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira

Haberin Devamı

Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'nun iftar yemeğine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ’ın İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'yla verdiği iftar yemeğine katıldı. Aynı zamanda kongre üyesi olan Beşiktaşlı iş insanlarının hazır bulunduğu Çengelköy’deki iftarda gurubu temsilen iş insanı Fatih Güner, Başkan Çebi’ye plaket verdi ve başarılar diledi.