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Beşiktaş'ta Valerien İsmael: "Vida ile mutlaka anlaşmalıyız"

#Beşiktaş#Transfer#Domagoj Vida
Beşiktaşta Valerien İsmael: Vida ile mutlaka anlaşmalıyız
İsmail ER

İsmael, futbolcularla ilgili görüşlerini yönetime bildirmeye başladı. Siyah beyazlı yönetimin, İsmael’in raporu üzerine yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Vida, “Benim seviyemdeki oyuncular Avrupa’da yılda 3-4 milyon Euro alıyor ancak ben Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durum nedeniyle 2 milyon Euro istiyorum” dedi. Yönetim ise 1.5 milyon Euro önerdi.

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Beşiktaş’ta, 25 Mart’ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien İsmael, oyuncularla ilgili görüşlerini yönetime bildirmeye başladı. İlk etapta sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular hakkında rapor hazırlayan İsmael, Hırvat stoper Domagoj Vida’nın mutlaka takımda tutulmasını istedi. 32 yaşındaki Vida’nın sahadaki başarılı performansının yanı sıra profesyönelliği ile de takıma büyük katkı yaptığını ifade eden Fransız çalıştırıcı, ayrılması durumunda aynı standartlarda oyuncu bulmanın zor olacağını ifade etti.

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KALMAK iSTiYORUM 

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu emre Kocadağ, İsmael’in bu raporu üzerine Vida ile görüşüp, şartlarını sordu. Halen yılda 3 milyon Euro alan Hırvat futbolcu, İstanbul’da mutlu olduğunu belirterek, “Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ancak benim kalitemdeki oyuncuların Avrupa’da kazandığı paralar belli. Normal şartlarda yıllık 3-4 milyon Euro almalıyım. Ancak ben Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali durumu dikkate alarak, 2 milyon Euro istiyorum” dedi

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BiR HAFTA SÜRE VERiLDi 

Çebi ve Kocadağ ise, gelecek sezon takımın bütçesini 45 milyon Euro’dan 25 milyon Euro’ya indirmek zorunda olduklarını hatırlatarak, “Yılda en fazla 1.5 milyon Euro verebiliriz. Sana bir hafta süre, düşün ve cevabını bildir” dediler. Beşiktaş’ta beşinci yılını dolduran Domagoj Vida, siyah beyazlı formayla çıktığı 163 maçta 16 gol attı, 1 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Transfer#Domagoj Vida

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