Beşiktaş'ta Valerien İsmael: "Vida ile mutlaka anlaşmalıyız"

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Beşiktaş’ta, 25 Mart’ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien İsmael, oyuncularla ilgili görüşlerini yönetime bildirmeye başladı. İlk etapta sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular hakkında rapor hazırlayan İsmael, Hırvat stoper Domagoj Vida’nın mutlaka takımda tutulmasını istedi. 32 yaşındaki Vida’nın sahadaki başarılı performansının yanı sıra profesyönelliği ile de takıma büyük katkı yaptığını ifade eden Fransız çalıştırıcı, ayrılması durumunda aynı standartlarda oyuncu bulmanın zor olacağını ifade etti.

KALMAK iSTiYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu emre Kocadağ, İsmael’in bu raporu üzerine Vida ile görüşüp, şartlarını sordu. Halen yılda 3 milyon Euro alan Hırvat futbolcu, İstanbul’da mutlu olduğunu belirterek, “Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ancak benim kalitemdeki oyuncuların Avrupa’da kazandığı paralar belli. Normal şartlarda yıllık 3-4 milyon Euro almalıyım. Ancak ben Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali durumu dikkate alarak, 2 milyon Euro istiyorum” dedi

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BiR HAFTA SÜRE VERiLDi

Çebi ve Kocadağ ise, gelecek sezon takımın bütçesini 45 milyon Euro’dan 25 milyon Euro’ya indirmek zorunda olduklarını hatırlatarak, “Yılda en fazla 1.5 milyon Euro verebiliriz. Sana bir hafta süre, düşün ve cevabını bildir” dediler. Beşiktaş’ta beşinci yılını dolduran Domagoj Vida, siyah beyazlı formayla çıktığı 163 maçta 16 gol attı, 1 asist yaptı.