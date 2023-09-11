Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos açıklaması! Maaş, Galatasaray ve anlaşma detayları...

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Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya, çok konuşulan Sergio Ramos görüşmelerinin perde arkasını anlattı.

BEŞİKTAŞ RESMİ AÇIKLAMA YAPINCA

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinde masadan kalktığını resmen açıklamış bunun ardından Asbaşkan Serhan Çetinsaya istifa kararı almıştı.

RAMOS İLE ANLAŞMAŞTI

Çetinsaya, Ramos’la birlikte Türkiye’ye dönme planı yaparken, Beşiktaş’ın “Talisca ve Sergio Ramos transferlerini gerçekleştiremiyoruz” açıklaması gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanyol stoper, eski kulübü Sevilla'ya transfer olmuştu.

YAŞANANLARI ANLATTI

İstifası kabul edilen Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, o süreçte neler yaşandığını düzenlediği basın toplantısında aktardı.

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İşte Serhan Çetinsaya'nın sözleri;

Sergio Ramos... Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüşdünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim

18-19 GÜN ANLATTIM

Sergio Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 Milyon € net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile...

6 KULÜP YARIŞTI, GALATASARAY DA VARDI

Sergio Ramos için 6 kulüp yarıştı. Galatasaray da bu yarışın içindeydi. İkna etme noktasında ilk başladığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takımda olması söz konusu dahi değildi. İlhan Mansız'ın desteğiyle, Guti'ye ulaşmamız, onun da Guti'yi ikna etmesiyle ciddi bir ön adım attı. Gökhan Töre de dahil oldu sürece. Gökhan Töre'nin şahsi antrenörüyle, Sergio Ramos'un şahsi antrenörü aynı kişi. Beşiktaş'a gelmeye yeşil ışık yakmasıyla para konuşmaya başladık. Ramos'un önceliği para değildi. Öncesinde para konuşmadık..

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HAZIRLIK RAMOS İÇİNDİ

Rashica transferinin açıklanma videosunda karşı koltuk boştu. Ramos gelseydi karşısına o oturacaktı. Oradaki hazırlık Sergio Ramos içindi.

DOĞDUĞU TOPRAKLARA DÖNDÜ

Sevilla'ya gitti adam, 1-1.5 milyon € maaşa anlaştı deniyor ama söz konusu değil bu rakam. Bizim önerdiğimiz rakamın altına imza attı. Niye? Adam atasına, dedesine söz vermiş. Doğduğu topraklara vefasını göstermek için geri dönmüş.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Sergio Ramos ile anlaşmamız, kapalı 2 yıl kontrat istemesine rağmen 1+1 yıllık sözleşmeydi. Birinci yılın sonunda Beşiktaş'ın 15 Haziran 2024'e kadar bildirmesi kaydıyla tek taraflı fesih hakkı vardı. Bu işin fesih tarafı. Birinci yılın sözleşme maddeleri, ikinci yıla nispeten mali açıdan bir tık daha fazlaydı.

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Buradaki anlaşmanın bize yansıyacak tarafı şu şekilde; 4 + 1 + 6 + 3 + 500. Bunları anlatayım. 4 Milyon euro şahsın kendisine, 1 Milyon euro serbest olduğu için oradaki imza parası, 6 Milyon euroyu Beşiktaş Kulübü olarak değil... 6 Milyon euroluk ulusal ve uluslararası reklam filmi çekilmesini taahhüt ediyorduk. Bu noktada çekincelerimiz oldu. 6 Milyon euroluk sponsor bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceği düşünülerek başkanımızın kararıyla transferden çekildik

Camianın babasının geleceği düşünme zorunluluğu vardır, doğrudur. Yüzde 100 hak veriyorum. Bu sponsorlar noktasında sadece 6 gün çalışabildik. 3 firmadan ön onay aldık. Haziran 2024'e kadar vaktimiz olduğunu, Ramos'un uluslararası olduğunu, Ramos'un takipçi sayılarını falan düşünürsek... Pazarlama ekibimizle çalışıp yönetime sunum yaptık. Ramos'un sosyal medyadaki tek bir gönderisinin değeri 242 bin euro. 3 tane Türkiye'de hizmet eden uluslararası ajansın bize ilettiği ortalama rakam.

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Sürece ağabeyi Rene ile başladık. Ara bulucu menajer ile devam ettik, Nima. Kopenhag'ta yaşıyor. Gökhan Töre harici bildiğim kadarıyla Emre Mor'un da temsilcisi. Rene kestirip atıyordu, bunaltıyordu. Bir yere kadar Nima ile devam ettik. 21 ya da 22 Ağustos, pazartesi akşamıydı. Biz transferde olumlu haberi aldık. 'Beşiktaş'a hayırlı olsun' cevabını aldık. Menajerlik şirketine ödenecek paranın vadelerini bile konuştuk. Ara bulucu menajerlik sözleşmesi, bağlı olduğu ağabeyinin şirketi, imaj hakları sözleşmesi, sporcunun sporculuk sözleşmesi. 4 sözleşmeyi de avukatlarımız aracılığıyla hazırlayıp kendilerine yolladık. Madrid'in 90 km güneyinde yaşadığı evi var, oraya davet edildik. Geri kalan prosedürler ve şahsı Türkiye'ye getirmekti.

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37 yaşında biri ama yaptığı idman temposunu izleyin. Süper Lig'in ilk 3'ünde olurdu kondisyon olarak. 4 sayfayı bulan bir win-win bonusları da vardı. Uzunca bir süre 25 gol üzeri atarsa kaç para vereceğimizi tartıştık. 25 gol atacağına inandığı için oradaki parayı yüksek istedi.

50 MİLYON EURO MALİYET DOĞRU

Başkanımızın söylediği, 50 Milyon €'ya yaklaşan maliyet doğru. Bizim değil ama sponsorların kasasından çıkacak ve bizim bulmakla zorunlu olduğumuz bedel, kişinin 2 yıl boyunca 40'ar maça çıkması, sakat olmaz, 20'şer gol atar, Konferans'ta final oynarsak, vergiler ve her şey dahil 48.4 Milyon euro maliyeti olacaktı. Bu maliyetin belirli bir kısmı Beşiktaş'ın üzerinde kalmayacaktı. Belirli bir kısmın varyasyonları vardı. Sergio Ramos'u 1 yıl oynatırsak ve ikinci yıl öncesi feshedersek 8 Milyon euro maliyeti olacaktı. Küçük pazarlama teknikleri ile 5.67 Milyon euro Ramos üzerinden para kazanacaktı. Beşiktaş'a maliyeti 3 Milyon euro olacaktı. Çok yüksek bonuslar hariç. Kişi 25 gol attığında 3 Milyon 600 bin euro olacaktı. Stoperiniz 25 gol atıyorsa Konferans'ta final oynarsınız. Gibi gibi... Elimden geldiğince en şeffaf şekilde anlatmak istedim size.