Beşiktaş aradığı 10 numarayı İnglitere'de buldu! Bailly'den sonra...

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Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla çıkan ve UEFA Konferans Liginde gruplara kalan Beşiktaş gözünü fırsat transferine çevirdi. Son olarak Manchester United'dan stoper mevkiine Eric Bailly'yi kadrosuna katan siyah beyazlılarda yeni hedef 10 numara transferi. İngiliz temsilcisinin 20 yaşındaki Tunuslu oyuncusu Hannibal Mejbri için Beşiktaş kolları sıvadı.

MANCHESTER UNİTED'DAN BİR YILDIZ DAHA

10 numara arayışlarına devam eden Beşiktaş Manchester United'ın genç yıldızı Hannibal Mejbri için görüşmelere başladı. Merkez orta sahada da oynayabilen Hannibal Mejbri geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık olarak geçirmişti. Birmigham City forması ile 41 maçta forma giyen oyuncu 1 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.

Evening News'in haberine göre siyah beyazlılar oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Tunuslu oyuncu için İngiliz ekibinin ek maddeye olumsuz baktığı bildirilirken Beşiktaş'ın buna karşılık sadece kiralık olarak görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.