Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler ile anlaştı! Bu sezon futbolcu, seneye ise... "Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istemiyorum"

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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor.

39 yaşındaki tercrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek.

SENEYE SPORTİF DİREKTÖR OLACAK



Gökhan İnler, UEFA’nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor.

Gökhan İnler: FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM

BEŞİKTAŞ’a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) şu açıklamaları yaptı:



"Beşiktaş’a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.

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