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Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler ile anlaştı! Bu sezon futbolcu, seneye ise... "Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istemiyorum"

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#Gökhan İnler#Transfer#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler ile anlaştı Bu sezon futbolcu, seneye ise... Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 10:39

Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun bu sezon futbolcu bir sonraki yıl ise sportif direktör olması planlanıyor. 39 yaşındaki oyuncudan ilk açıklama geldi.

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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor.

39 yaşındaki tercrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek.

SENEYE SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Gökhan İnler, UEFA’nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor.

Gökhan İnler: FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM

BEŞİKTAŞ’a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) şu açıklamaları yaptı:

"Beşiktaş’a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.

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#Gökhan İnler#Transfer#Beşiktaş

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