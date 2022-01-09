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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı! Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ta hangi oyuncular yok?

#Süper Lig#Beşiktaş#Çaykur Rizespor
Beşiktaşın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda Beşiktaşta hangi oyuncular yok

Beşiktaş'ta Koronavirüs vakalarının görülmesi oynanacak mücadele öncesi kadroda büyük sıkıntılar yarattı. Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılarda eksik futbolcu sayısı dikkat çekti. Hafta içi Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına tam 11 eksikle çıkıyor. Peki, Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ta hangi oyuncular yok?

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Hafta içi TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılarla mağlup eden ve kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor'la oynayacakları maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Rize deplasmanına eksikliklerle gidiyor.

Süper Kupa maçı öncesi siyah-beyazlılar, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'yı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürmemişti. Maçtan bir gün önce de Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal koronavirüs nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

Kupa maçının ardından yapılan testlerde ise teknik sorumlu Önder Karaveli ile birlikte 3 futbolcuda pozitif sonuç alınmıştı.

Bugün yapılan testlerde ise yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'de koronavirüse rastlanmış ve Rize'de takımın başında futbol akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın bulunacağı açıklanmıştı.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçıkadrosu açıklandı.

KARTAL’DA 11, RiZE’DE 2 EKSiK

Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou, Mert forma giyemeyecek. Rizespor’da ise izinli olan Bolasie ve Remy yok.

Beşiktaşın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda Beşiktaşta hangi oyuncular yok

İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosu;

Ersin
Rosier
Vida
Montero
Umut
Necip
Güven
Josef
Salih
Rıdvan
Batshuayi

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, bu galibiyeti son karşılaşmada bu sezon Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek aldı. Deplasmanda yedi maçtır galip gelemeyen ve kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, daha uzun bir hasreti en son Ocak-Ağustos 2012 arasındaki 11 maçlık süreçte yaşadı. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Çaykur Rizespor, tek yenilgisini son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunda açılış golünü yediği maçlarda en fazla puan toplayan takım olan Beşiktaş, Önder Karaveli göreve geldikten sonra oynadığı dört karşılaşmada da ilk golü kalesinde gördü.

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Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta beş gol kaydeden Joel Pohjanpalo, geçen sezon Bundesliga'da attığı gol sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş forması giyen Cyle Larin'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Çaykur Rizespor. Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girerek hat-trick yapan tek Beşiktaş oyuncusu, bunu Çaykur Rizespor karşısında bu statta başaran Güven Yalçın. Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibine karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş ile oynadığı son sekiz karşılaşmadan puan çıkaramadı ve takımları toplam 22 gol yedi.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 9 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Çaykur Rizespor

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