Beşiktaş'ın 1 numaralı hoca adayı Oliver Glasner! Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı...

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Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürüyor. Günlerdir pek çok isim gündeme getiriliyor ancak biri fazlasıyla ön planda. O da 49 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner... Pek çoğumuz onu 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt ile yaşadığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğundan hatırlıyoruz. Teknik adamlık kariyerine Red Bull Salzburg Kulübü’n’de Roger Schmidt’in yanında yardımcı olarak başlayan Glasner onunla beraber 99 karşılaşmada görev yaptı.

AVRUPA’DA BEŞİKTAŞ’A ELENMİŞTİ

Glasner kısa bir Ried macerasının ardından LASK Linz’in başına geçti. Başarılı çalıştırıcı siyah beyazlıları Avusturya’da 2. liginden alıp 1. lige çıkarmakla kalmadı, sonraki sezon dördüncü yaparak UEFA Avrupa Ligi’ne taşıdı. İlginçtir, 3. eleme turunda Beşiktaş’a uzatmalarda yedikleri golle elendiler. Glasner bir sonraki sezon takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı, burada play-off’ta elenseler de UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu oynamayı başardılar.

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FRANKFURT’TA KARİYER ZİRVESİ YAPTI

Bu başarı sonrası sezon sonu Alman ekibi Wolfsburg ile anlaştı. Glasner ‘Kümede kalsın yeter’ denilen bu ekibi rekabetçi bir yapıya büründürerek üst sıralara taşıdı ve bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynadı. Aynı sezon Wolfsburg ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Glasner buradan Eintracht Franfurt’a geçti. Bundesliga’ya iyi başlayamasa da Avrupa Ligi’nde müthiş bir yürüyüşle kupayı kazanmayı başardı.

YENiLiKÇi VE PROJELERE AÇIK

Glasner özellikle Red Bull gibi bir projenin içinde yetiştiğinden her zaman yenilikçi bir teknik adam olarak görülüyor. Almanya’da Klopp ve Tuchel kadar projelere açık ve değerli görülmesinin sebeplerinden biri de bu. Düşük bütçeli takımlara getirdiği dinamizm ve yüksek yoğunluklu pres oyunu onun olmazsa olmazları arasında.