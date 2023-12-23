×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! 'Çalışmalarımız devam ediyor'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hasan Arat#Rıza Çalımbay
Beşiktaş Başkanı Hasan Arattan teknik direktör açıklaması Çalışmalarımız devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 15:22

Beşiktaş’ın yeni Başkanı Hasan Arat, seçimlerin ardından Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Anıtkabir ziyareti sonrası taraftarlarla Anıtkabir’in yanında bulunan Anıtpark’a yürüyen Başkan Arat, hatıra fotoğrafı çekilerek, taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Başkan Arat daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Anıtkabir ziyaretinin Beşiktaş için kıymetli olduğu vurgulayan Hasan Arat, "Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çok önemli mücadelede bulunmuş bir camia. Tüm camiama ve arkadaşlarıma buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Buradaki gençler Cumhuriyet’in bekçisidir. Beşiktaş her zaman devleti ve milleti için bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Milletinin, devletinin emrinde olacak. Beşiktaş her zaman gençleriyle Cumhuriyet’in bekçisi olacak" diye konuştu.

"Zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım"

Beşiktaş taraftarından gördüğü yoğun ilgiye ilişkin de konuşan Başkan Arat, şunları kaydetti:

"Bu sevgi ben de ve arkadaşlarımda, büyük bir mahcubiyet oluşturuyor, büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağız. Camiamız çok büyük bir camia. Gençlerimizin hayalleri ve hedefleri var. Onların hayalleri ve hedefleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil, bunu biliyoruz. Zor bir işe soyunduk. Bugün Ata’mızın ziyareti bize büyük bir güç verdi. Beşiktaş olarak zorlukların üzerinden gelebilecek bir camiayız. Önümüzde, hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeşiktaş’ta yeni yönetim, Anıtkabir’i ziyaret ettiBeşiktaş’ta yeni yönetim, Anıtkabir’i ziyaret ettiHaberi görüntüle

Teknik direktör arayışı devam ediyor

Beşiktaş’taki teknik direktör arayışının hatırlatılması üzerine Arat, "Biz bugün Ata ziyaretinde bunu konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün çok özel bir gün. Yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta görüşülen 10 yabancı teknik direktörden öne çıkan tek isim var Oliver Glasner...Beşiktaş'ta görüşülen 10 yabancı teknik direktörden öne çıkan tek isim var! Oliver Glasner...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hasan Arat#Rıza Çalımbay

BAKMADAN GEÇME!