Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber! 6 ay yok...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber geldi.

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 23 yaşındaki stoperin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre; sol diz çapraz başında kopme tespit edilen genç savunmacının 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Tayyip Talha'nın son durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır..." denildi.

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NASIL SAKATLANDI?

Karşılaşmanın 8. dakikasında siyah beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro'yu savunmaya çalışırken yerde kaldı.

23 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına alındı. Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.