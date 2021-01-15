Beşiktaş'a Mario Mandzukic'te Milan şoku!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın‘ın devre arasında 2 transfer istediğini net olarak yönetime ilettiğini açıklamasının ardından gözler yapılacak takviyelede çevrilirken uzun zamandır gündemde olan Mario Mandzukic’ten kötü haber geldi.

Sezon başında da gündeme gelen ancak Hırvat yıldızın yüksek ücretine ek olarak imza parası da istemesiyle tıkanan görüşmeler ara transfer döneminde yeniden sıklaşmıştı. En son 7 Mart 2020’de sahaya çıkan Hırvat golcünün siyah beyazlı formayı giyebilmesi için yönetim 6 aylığına 1 milyon Euro teklif etti.

Menajeri İtalya'da masada

Ancak yaz döneminde olduğu gibi bu rakamı yeterli görmeyen Mandzukic, Beşiktaş’ın önerisini bir kez daha beğenmedi. 35 yaşındaki futbolcunun Kartal’ı geri çevirmesinin bir nedeninin de İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmeler olduğu öğrenildi. Hatta menajerinin Milano’da Serie A ekibinin yetkilileri ile bir araya gelerek transfer pazarlığı yaptığı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi, Mandzukic için başka bir girişimde bulunmama kararı alırken alternatif rota isimlere çevrilecek..