Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bu tür maçları oynamak zordur çünkü oyunun tamamında agresif savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Rakip, savunmadan başka bir şey yapmadı. Böyle maçlarda erken gol bulmanız lazım, bulsak 2-3 de yapabilirdik peşinden.

ABOUBAKAR YORGUNDU

Zor olmasını bekliyorduk, gayet normal, önemli olan bu maçlarda turu geçmek. Aboubakar'ı 45 dakikada çıkardık, yorgun olduğu çok belliydi. Kadroyu ideal bir şekilde kullanmaya çalışıyorum.

Bazı oyuncuların performansı yavaş yavaş yukarı çıkıyor. İyi oynayanlar da beklentinin altında olanlar da vardı. Bu oyun böyle oynanan bir oyun, her zaman çok iyi bir oyun çıkmaz ortaya."

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Hem ligde hem kupada iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Kupada son 8'e kalmak bizim için önemli. Ligde de pozisyonumuzu koruruz inşallah

Derbi maçları yıllardır oynuyoruz. Önemli maçlar, Galatasaray bizim 100 yıllık rakibimiz, dostluğumuz her zaman baki, mücadelemiz saha içinde. Onlar kazanmak isteyecektir, biz de kazanmak isteyeceğiz, umarım zevkli ve keyifli bir mücadele olur

OYUNCU GELİR Mİ BİLMİYORUZ

Devre arası için raporumu yönetime verdim. Tyler Boyd'u içeri alırsak 15 oluruz. 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi, bunları bilemiyoruz