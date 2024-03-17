Beşiktaş'a Fernando Santos önerisi ve hakem eleştirisi: 'Hemen gezdirin! Normal değil'

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Süper Lig'in 30. hafta maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

2-0'DAN GERİ DÖNEMEDİ

Konuk ekibin gollerini 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa atarken Beşiktaş'ın sayısını 46. dakikada Ernest Muci kaydetti.

3 MAÇTA 0 PUAN

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltti. Üst üste 3. kez maç kaybeden Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI

Maçın son anlarında rakip kalede gol arayan Beşiktaş, Mert Günok'un kafa vuruşunda Naldo'nun koluna çarpan topta penaltı kazandı. 90+11'de topun başına geçen Rashica, vuruşu yaparken ayağı kayınca topa iki kez dokundu ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı değerlendirdi.

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UĞUR MELEKE: İLK KEZ GÜÇLÜ REAKSİYON VERDİLER

Santos’a acilen Beşiktaş’ın tarihine uygun maç başlangıçları yapmasının gerekliliği anlatılmalı.

Dün meslektaşım Kerim Beşer’den şöyle bir istatistik öğrendim: Süper Lig’in ikinci devresinde maçlarında en az gol olan takım Beşiktaş’mış (10 haftada 17 gol). Yeryüzünün istediğiniz noktasına gidin, “Santos’un takımı, ligde maçlarında en az gol yaşanan ekipmiş” deyin, futboldan azıcık anlayan bir kişi bile şaşırmayacaktır bu veriye. Ve Süper Lig’in 4 devinden biri, ligde 38 maçın 30’unda dominant oynama alışkanlığı olan Beşiktaş, genetiğine, kimyasına uyması güç bu teknik adamı getirdi göreve. Fernando Santos’lu Beşiktaş’ın bu 10 haftalık süreçte en önemli üç problemi şu:

1- Beşiktaş maçlara çok düşük viteste başlıyor. Hemen her maçta ilk devreleri rölantide geçiriyor. Fernando Santos’la sadece 2 maçın ilk devrelerinde (İstanbul ve Trabzonspor’a Semih sololarıyla) gol bulunabildi. Süper Lig’in bir devinin her maçta ilk devreyi çöpe atma lüksü yok.

MODERN ZAMANLARDA BÖYLE BİR İSTATİSTİK YOK

2- Bu 10 maçın beşinde (Sivas, Pendik, Galatasaray, Gaziantep ve Antalya’dan) ilk 10 dakikada gol yedi Beşiktaş... Ben Süper Lig’in modern zamanlarında bir takımın daha böyle bir istatistiği olduğunu zannetmiyorum. 10 maçın 5’inde ilk 10 dakikada gol yemek akıl almaz.

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3- Düne kadar üçüncü büyük problem de Beşiktaş’ın geriye düştükten sonra veremediği reaksiyondu. Pendik’e, Sivas’a, Antep’e 80 dakika tepki veremediler. Dün ilk kez Antalya’ya karşı bence ikinci devrede güçlü bir reaksiyon verdiler. Ancak o da geri dönüşe yetmedi.

Beşiktaş’ın tarihi belli. Tribünlerinin gücü belli. Kadrosu da bence hiç fena bir kadro değil. Fernando Santos’a acilen Beşiktaş müzesi, semti, çarşı filan gezdirilip siyah beyazlıların tarihine uygun maç başlangıçları yapması gerekliliği anlatılması gerek.

GÜNTEKİN ONAY: KAYBETMEYE ALIŞTILAR

Santos ile 11. maç ve gelişen, yukarıya doğru tırmanan bir oyun henüz yok. Beşiktaş, şartlar ne olursa olsun iç sahada dünkü maçın ikinci yarısındaki gibi oynar. Kazanır, kaybeder ama sürekli golü düşünür, arar. Fernando Santos, nedense hiçbir maça pres ile başlamıyor ve Beşiktaş, erken geriye düşüyor. Bunun üstüne de gereken reaksiyonu gösteremeyip maçları kaybediyor.

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Dün ilk kez ikinci yarıda bir reaksiyon gördük siyah beyazlı takımdan. Ayrıca Portekizli teknik adam da ilk kez risk aldı ve ikinci yarıya Daniel Amartey’i çıkarıp Jackson Muleka ile başladı. Milot Rashica forvet arkasına geçti. Beşiktaş’ın hücumdaki etkinliği ve pozisyonları artarken Antalyaspor kalecisi Helton Leite’nin kurtarışları; Veysel Sarı’nın kritik hamleleri Beşiktaş’ın golleri bulmasını engelledi.

RASKICA MÜKEMMEL OYNADI AMA...

Dün Milot Rashica’yı çok beğendim. Çok çalıştı, sorumluluk aldı. Dün mükemmel oynadığı bir maçın sonunda sol ayağı kayıp topa 2 kez temas ettiği için gol iptal edildi.

Beşiktaş dün ilk yarı yenilmeyi, ikinci yarıdaki oyunuyla da kazanmayı hak etti. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın üst üste üç maçtan da puansız ayrılması kabul edilemez.

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Bu arada Beşiktaş ne kadar kötü durumda olursa olsun VAR hakemlerinin keyfi kararlar ile sürekli siyah beyazlıların aleyhine çalışması da normal bir durum değil.

Fernando Santos ile 11’inci resmi maç ve gelişen yukarıya doğru tırmanan bir oyun henüz yok.