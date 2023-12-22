×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’a CAS’tan ceza! Victor Ruiz dosyası...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#CAS#Victor Ruiz
Beşiktaş’a CAS’tan ceza Victor Ruiz dosyası...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 15:27

Beşiktaş, Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) kararına göre, 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz’e 2 milyon 318 bin Euro + faizli ceza ödeyecek.

Haberin Devamı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş’ın 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon Euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport CAS’ın kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre’ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 Euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Alex Oxlade-Chamberlain şoku Sahalardan aylarca uzak kalacak...Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain şoku! Sahalardan aylarca uzak kalacak...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınBeşiktaştan ayrılan Rıza Çalımbay her şeyi anlattı: Kararı Samet Aybaba almış, benim haberim yokBeşiktaş'tan ayrılan Rıza Çalımbay her şeyi anlattı: 'Kararı Samet Aybaba almış, benim haberim yok!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#CAS#Victor Ruiz

BAKMADAN GEÇME!