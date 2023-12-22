Beşiktaş’a CAS’tan ceza! Victor Ruiz dosyası...

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş’ın 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon Euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.



Konu ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport CAS’ın kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre’ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 Euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."