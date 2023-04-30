Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ: 'UEFA'ya gideceğiz'

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Galatasaray’ı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;

Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından buraya gelen onbinlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyada bu maçı izleyen Beşiktaşlılar'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek ve yarışın dışında görmek isteyenlere, konumuzu kabul etmeyenlere cevabı bir kez daha sahada verdik. Kadıköy'de 10 kişiyle aldığımız 4 gollü galibiyet, evimizde Galatasaray'a karşı 3 gollü galibiyet aldık. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık.

ADAYLARDAN BİRİYİZ

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Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bunu böyle kabul etmek zorunda herkes. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin, adaletli bir şekilde hakemler, federasyon yönetmeye talipli olsun.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ KESMEYE YÖNELİK ADIMLAR VAR

Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var. Bu adımlar başarılı olamadı. Buradan hem TFF kurullarına, hem MHK'ye sesleniyorum. İçinizde biraz vicdan, biraz adalet duygusu varsa kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sezon başından beri yarışın dışında tutma çabanız fayda vermedi. Bunu iki rakibini de farklı yenerek gösterdi. İçinizde birazcık vicdan ve adalet duygusu varsa sahada görmek istiyoruz. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici, bıraktığınız zaman söylenenler sizi ayakta tutuyor. Herkes bunun bilincinde olmalı.

GEREKLİ MERCİLERE TAŞIYACAĞIZ

Aramızda 5 puan fark var. Bizim her zaman vurgu yaptığımız, deprem nedeniyle maalesef ligden çekilmek durumunda kalan kulüplerle alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Deplasman ve evde alakalı olmayan farkı söyledik. Kesin bir doğrusu yok bunun ama Beşiktaş evinde oynadığı maçlarda performans belli, rakiplerimizin deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği performanslar belli. Bunun değerlendirmesini maalesef adaletsiz bir şekilde yaptılar. Bunu bir kez daha gördük. (UEFA'ya mı gideceksiniz sorusu üzerine) Bu konuyu biz zaten gerekli mercilere taşıyacağız. Neresi olursa olsun. Bizim cebimizde duran bir konu. Unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Beşiktaş yarışın içinde.

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