Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Gedson Fernandes fırtınası! Taraftardan büyük destek, Aboubakar da boş geçmedi

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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 32. hafta maçında Gedson Fernandes'in performansı çok konuşuldu.

GÜNEŞ'İN 11 TERCİHİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligin 31inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı.

Kaleyi Mert Günoka teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YÜKSELDİ

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından daha düzenli olarak forma şansı bulan ve performansı yükselen Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray karşısında da dikkat çekti.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU

Beşiktaş orta sahasının dinamosu olan genç oyuncu karşılaşmada en çok ikili mücadale kazanan (17), en çok top kapan (8) ve en çok adam eksilten futbolcu oldu.

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Maçta toplam 56 kez topla buluşan orta saha oyuncusu, 25 pasının 18'inde isabet buldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Maçın son bölümünde oyundan alınan orta saha, Beşiktaş taraftarı tarafından ayakta alkışlandı. Tüm takım arkadaşları da yıldız oyuncuyu tebrik etti.

Gedson Fernandes: HER ZAMAN FARKLI

Maç sonu açıklamalarda bulunan Gedson, "Beşiktaş'ın nasıl futbol oynaması gerekiyorsa biz bugün bunu yaptık. Hak ettik. Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman farklı. Böyle büyük maçı kazanmak çok mutlu hissettiriyor."

ABOUBAKAR YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar da yüksek performansını sürdürdü.

Galatasaray ağlarını da havalandıran Kamerunlu yıldız, son 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

GALATASARAY'A İLK GOLÜ

Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.