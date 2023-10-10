Beşiktaş yeni hoca için kararını verdi! Seçime kadar Burak Yılmaz olacak

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Şenol Güneş'in ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak takımın başında çıkan Burak Yılmaz'ın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmenin sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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9 MAÇA ÇIKACAK

Yönetim yeni teknik direktörü yeni yönetimin belirlemesi için Burak Yılmaz formülünü devreye soktu. Kartal, aralık ayına kadar 9 maç oynayacak: G.Saray (D), Bodo-Glimt, Gaziantep FK, Antalya (D), Bodo-Glimt (D), Başakşehir, Samsun (D), Club Brugge, Ankaragücü.