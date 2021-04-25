Beşiktaş ve Galatasaray kazandı, gözler Fenerbahçe'de! Kasımpaşa maçına iddaa oynayanların %42'si...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

- Sarı lacivertlilerde Diego Perotti, Altay Bayındır ve Sadık Çiftpınar dışında eksik yok.

- Son olarak Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanırken Altay'ın yerine eldivenleri giyen Harun Tekin penaltı kurtarmış, Ozan Tufan'ın asistleriyle Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas tabela yapmıştı.

- Belözoğlu son maçlarda kullandığı kalabalık orta saha tercihinden bu hafta da vazgeçmeyecektir.

- Jose Sosa'nın önünde İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Ozan ve Pelkas devam eder. En ileride de Enner Valencia oynar.

KASIMPAŞA

- Şenol Can'ın göreve geldiği ilk hafta Beşiktaş'ı deviren Kasımpaşa, sonrasında üst üste 3 beraberlik aldı ve son olarak da hafta arasında Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

- Düşme hattıyla arayı açabilmiş değiller ve Fenerbahçe şampiyonluğa giderken onlar da kümede kalmak için mücadele ediyorlar.

- Kadro dışı bırakılan Aytaç Kara; sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Gilbert Koomson ve Armin Hodzic maç kadrosunda yer almayacak.

- Hücum merkezinde Isaac Kiese Thelin görev yapıyor. Kanatlardan Kevin Varga ve Haris Hajradinovic destek veriyor.

- Bu maça özel orta alanda Danny Drinkwater'ı görebiliriz. İlk 11 başladığı Denizlispor maçında etkiliydi, kenardan geldiğinde aynı performansı veremedi. Orta alanda direnci yüksek tutmak için TD Şenol Can onu maçın başından itibaren tercih edebilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 3 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe'nin son 8 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kasımpaşa'nın son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 8 maçı kazanamadı, bu 8 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%42'lik kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Kasımpaşa karşısında sarı-lacivertli ekipten de galibiyet bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye Uzanan Hikayesi