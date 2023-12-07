Beşiktaş ve Fenerbahçe için kader maçı!

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2023-24’e Şenol Güneş ile başlayan sonrasında Burak Yılmaz ile devam eden siyah beyazlılar seyircisi önünde kazanarak Rıza Çalımbay’ın teknik direktörlüğünde Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime derbi zaferi ile 'hoş geldin' demek istiyor.

Beşiktaş yenilirse puan farkı 14 olacak

Avrupa kupalarına veda eden siyah beyazlıların Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürebilmesi için de Fenerbahçe önünde alacağı sonuç çok önemli. Bu sezon büyük maçlarda önce Trabzonspor’a sonra Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş geride kalan 14 haftalık periyotta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 26 puan topladı. Kartal ile ezeli rakibi Fenerbahçe arasında şu anda 11 puanlık fark bulunurken olası bir mağlubiyette aranın iyice açılma tehlikesi bulunuyor.

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Fenerbahçe yeniden seri yakalama peşinde

Fenerbahçe ise sıkıntılı günlerin ardından farklı Sivasspor galibiyetiyle moral buldu. Süper Lig’de 10’da 10’luk bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra yaşanan sakatlıklarla hem Avrupa’da hem ligde şok sonuçlar alan Kanarya deplasmanda kazanıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Sarı lacivertliler ligde Kartal’a konuk olduğu son 8 maçta galibiyete hasret kalırken 3 yenilgi, 5 beraberlik aldığı bu kötü seriyi cumartesi günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadelede sonlandırmak istiyor.