Beşiktaş - Tirana maçında gol atan Semih Kılıçsoy, tarihe geçti! Üçlü çektirdi, Burak Yılmaz'dan tebrik aldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağup ederek tur için avantajı yakaladı.

YENİ SEZON, ESKİ KADRO

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Tirana maçına; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takım, yeni sezonun ilk resmi maçına geçen sezon kadroda olan oyuncularla çıkmış oldu.

ONUR BULUT'UN İLK GOLÜ, BEŞİKTAŞ'IN 300. GOLÜ

Beşiktaş, 21. dakikada Onur Bulut'un golüyle öne geçti. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Onur, Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki 300. golünü atarak tarih geçti.

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MULEKA'NIN FORMU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında golleriyle dikkat çeken Jackson Muleka, Tirana maçında da takımının ikinci golünü atarak formunu sürdürdü. Aboubakar da Muleka'ın golünde asist yaptı. Muleka, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

İkili, Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki 7 golün 6'sına imza atmıştı.

ONANA SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, 63. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu ve Siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz da ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

SEMİH KILIÇSOY TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, 90+4'te attığı şık golle kulüp tarihine geçti. Semih, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu: 17 yaş, 346 gün.

ÜÇLÜYÜ ÇEKTİRDİ, BURAK YILMAZ'DAN TEBRİK ALDI

Maçın ardından galibiyet üçlüsünü taraftarın davetiyle çektiren Semih, yeni antrenörü BURAK YILMAZ'dan da tebrik aldı.

"ŞENOL HOCAMA VE BURAK HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Maçın ardından konuşan SEMİH KILIÇSOY; "Hocalarıma çok teşekkür ederim. Şenol Hocam ve Burak Hocam bana şans verdiler. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum. Taraftarımız bize çok destek oluyor. Ben de çok çalışarak bunun karşılığını vermek istiyorum." dedi.

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