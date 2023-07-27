Beşiktaş - Tirana maçında 'Yönetim istifa' tezahüratları

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk etti.
Beşiktaş Stadyumu'nu dolduran Siyah-beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine tepki gösterdi. Maçın başlama düdüğünden önce başlayan istifa tezahüratları maç sırasında da devam etti.
Beşiktaşlı taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Beşiktaş'ın sahibi tarafardır' şeklinde tezahüratlar yaptı.
Öte yandan tribünlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhinde de tezahüratlar yapıldı.