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Beşiktaş - Tirana maçında 'Yönetim istifa' tezahüratları

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#Beşiktaş#Tirana#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş - Tirana maçında Yönetim istifa tezahüratları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 21:54

UEFA Avrupa Konferans Lgii 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, yönetime istifa çağrısı yaptı.

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk etti.

Beşiktaş Stadyumu'nu dolduran Siyah-beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine tepki gösterdi. Maçın başlama düdüğünden önce başlayan istifa tezahüratları maç sırasında da devam etti.

Beşiktaşlı taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Beşiktaş'ın sahibi tarafardır' şeklinde tezahüratlar yaptı.

Öte yandan tribünlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhinde de tezahüratlar yapıldı.

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#Beşiktaş#Tirana#Ahmet Nur Çebi

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