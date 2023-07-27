Beşiktaş 3-1 Tirana (Maçın özeti)

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Beşiktaş ile Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz 3-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4'te Semih Kılıçsoy atarken Tirana'nın sayısını 83. dakikada Kaina kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maç golünü atan Onur Bulut aynı zamanda Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

17 yaşındaki Semih Kılıçsoy da Beşiktaş formasıyla ilk A takım golünü attı.

Bu maçın rövanşı, 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ 3-1 TIRANA

GOL: 21' Onur Bulut, 42' Muleka, 83' Kaina, 90+4' Semih Kılıçsoy

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

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Tirana: Selmani, Doka, Pergjonİ, Hoxhallari, Najdovski, Doka, Hila, Jonuzi, Latifi, Lushkja, Hasani, Abazaj

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Amir Hadziahmetovic, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında iyi yükselen Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

6. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan ortasında Jackson Muleka’nın yakın mesafeden vuruşu yandan dışarı gitti.

17. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleyi bulmadı.

21. dakikada Arthur Masuaku, orta sahanın solundan ceza sahasına topu ortaladı. Kale alanı ön çizgisinde topla buluşan Onur Bulut, gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Arthur Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson Fernandes kafayla topu arka direğe doğru aşırdı. Arka direkte iyi yükselen Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

42. dakikada Vincent Aboubakar’ın sol taraftan pasında ceza sahasına giren Jackson Muleka, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



60. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere gitti.

62. dakikada Onur Bulut’un sol kanattan ceza sahasına ortasında Jackson Muleka topla buluştu. Muleka’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Gentian Selmani’de kaldı.

69. dakikada Valentin Rosier’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

83. dakikada Rimal Haxhiu’nun sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Kaina, yakın mesafeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

90. dakikada Arthur Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal’ın ön direkte topla buluştu. Necip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada Onana'nın pasında hareketlenen Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sağ çaprazından savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 3-1

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