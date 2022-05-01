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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 'Henüz tatile çıkmadık'

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Henüz tatile çıkmadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim.

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DAHA BASKILIYDIK

Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık.

BU KABUL EDİLEMEZ

Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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