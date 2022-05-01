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Beşiktaş'ta Georges-Kevin Nkoudou, 6 dakikada galibiyeti getirdi! Maç sonu Fenerbahçe sözleri...

#Beşiktaş#Kevin Nkoudou#Kayserispor
Beşiktaşta Georges-Kevin Nkoudou, 6 dakikada galibiyeti getirdi Maç sonu Fenerbahçe sözleri...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı 233 gün sonra gol sevinci yaşayan Georges-Kevin Nkoudou oldu.

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Kayseri'de oynanan maça yedek başlayan Fransız yıldız, skor 1-1'ken 72. dakikada oyuna dahil olurken performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu. 

Mücadelenin 72. dakikasında oyun giren Nkoudou, 75. dakikada ağları sarsarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirirken 233 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Bu golden 2 dakikada son siyah beyazlılara penaltı kazandıran Nkoudou, topun başına geçen isim olurken 78'de skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazanırken uzun süren sakatlığının ardından istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Nkoudou, bu maçla geri döndü.

Öte yandan Süper Lig kariyerinde iki maçta 2+ gol atan Georges-Kevin Nkoudou, bu iki karşılaşmayı da Kayserispor'a karşı oynadı.

Maç sonu yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ve Fenerbahçe derbisine hazırlancağını söyleyen Kevin N'Koudou: "Hocamız en iyi 11'i kurar. Sakatlıktan döndüm, çok şükür. Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11'de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Kevin Nkoudou#Kayserispor

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