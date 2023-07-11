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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yaşlı aktif teknik direktörler arasında

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Futbol
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yaşlı aktif teknik direktörler arasında
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Şenol Güneş, yaşı itibarıyla de özel bir yere sahip. Dinamo Kiev’i çalıştıran 78 yaşındaki Lucescu, faal olarak teknik direktörlüğe devam eden en yaşlı isim. 75 yaşındaki Hodgson (C.Palace), 74 yaşındaki Scolari (A.Mineiro) ve 71 yaşındaki Güneş ile Arena da (New England), olağanüstü tecrübelerini aktarmayı sürdürüyor.

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Türk futbolunun en kariyerli antrenörleri arasında yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşı itibariyle de meslektaşları arasında özel bir yere sahip. 1 Haziran 1952 doğumlu olan 71 yaşındaki Güneş, dünya genelindeki profesyonel liglerde görev yapan faal teknik direktörler içerisinde en yaşlı dördüncü isim.

1988’DEN BU YANA TEKNiK DiREKTÖR

1988 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Güneş, Türk Milli Takımı ile dünya üçüncülüğü ve Beşiktaş ile 2 Süper Lig, Trabzonspor ile 2’şer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yanında, beraber çalıştığı her futbolcuyu geliştirip seviye atlatmasıyla da ünlü.

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GÜNEY KORE’DE DE TAKIM ÇALIŞTIRDI

Futbolculuk yıllarında kalesini koruduğu Trabzonspor’da 4 ayrı dönem görev yapan başarılı çalıştırıcı, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve halen çalıştığı Beşiktaş’ın yanı sıra Güney Kore’nin FC Seoul takımında da teknik direktörlük yaptı.

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78 YAŞINDAKi LUCESCU EN YAŞLI HOCA

Dünya genelinde kulüp çalıştıran teknik direktörler içerisinde en yaşlı isim, Dinamo Kiev’de görev yapan Mircea Lucescu. 1981’den bu yana takım çalıştıran Rumen teknik adamı, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile geçtiğimiz günlerde 1 yıllık sözleşme yenilen 75 yaşındaki İngiliz Roy Hodgson izliyor.

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74 YAŞINDAKi SCOLARi 3. BASAMAKTA

74 yaşındaki Luiz Felipe Scolari’nin (Atletico Mineiro) 3. sırada yer aldığı listede, Şenol Güneş ve New England takımını çalıştıran Bruce Arena 4. basamakta. 70 yaşındaki Kurban Berdyev (Dinamo Makhachkala), Jorge Luis Pinto (Deportivo Cali) ve Mu-Tsai Chiang (FC Vikings) listenin diğer isimleri.

FAAL OLARAK KULÜP ÇALIŞTIRAN 70 YAŞ VE ÜZERiNDEKi TEKNiK DiREKTÖRLER

TEKNiK ADAM YAŞ ÜLKESi TAKIMI BAŞLADIĞI YIL

Mircea Lucescu 78 Romanya Dinamo Kiev 1981
Roy Hodgson 75 İngiltere Cyrstal Palace 1976
Felipe Scolari 74 Brezilya Atletico Mineiro 1981
Şenol Güneş 71 Türkiye Beşiktaş 1988
Bruce Arena 71 ABD New England 1978
Kurban Berdyev 70 Rusya D.Makhachkala 1985
Jorge Luis Pinto 70 Kolombiya Deportivo Cali 1985
Mu-Tsai Chiang 70 Çin FC Vikings 1987

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Futbol

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