Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yaşlı aktif teknik direktörler arasında

Haberin Devamı

Türk futbolunun en kariyerli antrenörleri arasında yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşı itibariyle de meslektaşları arasında özel bir yere sahip. 1 Haziran 1952 doğumlu olan 71 yaşındaki Güneş, dünya genelindeki profesyonel liglerde görev yapan faal teknik direktörler içerisinde en yaşlı dördüncü isim.

1988’DEN BU YANA TEKNiK DiREKTÖR

1988 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Güneş, Türk Milli Takımı ile dünya üçüncülüğü ve Beşiktaş ile 2 Süper Lig, Trabzonspor ile 2’şer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yanında, beraber çalıştığı her futbolcuyu geliştirip seviye atlatmasıyla da ünlü.

GÜNEY KORE’DE DE TAKIM ÇALIŞTIRDI

Futbolculuk yıllarında kalesini koruduğu Trabzonspor’da 4 ayrı dönem görev yapan başarılı çalıştırıcı, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve halen çalıştığı Beşiktaş’ın yanı sıra Güney Kore’nin FC Seoul takımında da teknik direktörlük yaptı.

Haberin Devamı

78 YAŞINDAKi LUCESCU EN YAŞLI HOCA

Dünya genelinde kulüp çalıştıran teknik direktörler içerisinde en yaşlı isim, Dinamo Kiev’de görev yapan Mircea Lucescu. 1981’den bu yana takım çalıştıran Rumen teknik adamı, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile geçtiğimiz günlerde 1 yıllık sözleşme yenilen 75 yaşındaki İngiliz Roy Hodgson izliyor.

74 YAŞINDAKi SCOLARi 3. BASAMAKTA

74 yaşındaki Luiz Felipe Scolari’nin (Atletico Mineiro) 3. sırada yer aldığı listede, Şenol Güneş ve New England takımını çalıştıran Bruce Arena 4. basamakta. 70 yaşındaki Kurban Berdyev (Dinamo Makhachkala), Jorge Luis Pinto (Deportivo Cali) ve Mu-Tsai Chiang (FC Vikings) listenin diğer isimleri.

FAAL OLARAK KULÜP ÇALIŞTIRAN 70 YAŞ VE ÜZERiNDEKi TEKNiK DiREKTÖRLER

TEKNiK ADAM YAŞ ÜLKESi TAKIMI BAŞLADIĞI YIL

Mircea Lucescu 78 Romanya Dinamo Kiev 1981

Roy Hodgson 75 İngiltere Cyrstal Palace 1976

Felipe Scolari 74 Brezilya Atletico Mineiro 1981

Şenol Güneş 71 Türkiye Beşiktaş 1988

Bruce Arena 71 ABD New England 1978

Kurban Berdyev 70 Rusya D.Makhachkala 1985

Jorge Luis Pinto 70 Kolombiya Deportivo Cali 1985

Mu-Tsai Chiang 70 Çin FC Vikings 1987

Haberin Devamı