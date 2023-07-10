Pendikspor, Welinton'u kadrosuna kattığını açıkladı

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Beşiktaş'la yollarını ayıran Brezilyalı savunmacı Welinton'u transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı." denildi.

Kulüpten yapılan videolu tanıtım ile transfer duyurulurken sözleşme süresine dair bilgi verilmedi.

Türkiye’de daha önce sırasıyla Alanyaspor ve Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı takımla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.