×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Pendikspor, Welinton'u kadrosuna kattığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Welinton
Pendikspor, Welintonu kadrosuna kattığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 20:59

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Beşiktaş'tan ayrılan Welinton'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Beşiktaş'la yollarını ayıran Brezilyalı savunmacı Welinton'u transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı." denildi.

Kulüpten yapılan videolu tanıtım ile transfer duyurulurken sözleşme süresine dair bilgi verilmedi.

Türkiye’de daha önce sırasıyla Alanyaspor ve Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı takımla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Welinton

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol