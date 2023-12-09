'Beşiktaş taraftarı ölüyü canlandırır, Fenerbahçe'de her şey bitmedi!'

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe TÜPRAŞ Stadyumu’nda bugün kozlarını paylaşacak. 14 maçta 26 puan toplayan, ligde ve Avrupa’da sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, 1 maç eksiğiyle 37 puanla 2.sırada yer alan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de Sivasspor’u 4-1’le geçen sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray’la olan zirve yarışında hata yapmama peşinde. Eski futbolcular Ali Bilgin ve Yusuf Şimşek, iki ezeli rakibin kritik maçta kazanma şansıyla ilgili yorumlarını aktardı

ALİ BİLGİN: “FENERBAHÇE’DEKİ OYUNCULAR, ŞAMPİYONLUK BASKISINI KALDIRABİLECEK KAPASİTEDE”

Fenerbahçe, sezona çok iyi başladı. Takım olarak birlikte hareket ediyorlar ve erken uyum sağladılar ama ilk yarının sonlarına doğru biraz yorgunluk belirtileri kendini göstermeye başladı. Özellikle takımı taşıyan oyuncularda mental olarak yorgunluk gözüktü. Bu durum skorlara yansıdı. Büyük takımda oynadığınızda her zaman bir şampiyonluk baskısı vardır. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız bu baskıyı kaldırmanız gerekiyor. Oyuncuların deneyimine baktığımızda aslında bu baskıyı kaldırabilecek kapasitede oyuncular var. Aslında orta sahada Fred’in eksikliği de bu sıkıntılı sürece neden oldu.

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“SKORLARA BAKTIĞIMIZDA İSMAİL KARTAL’IN ŞİMDİYE KADAR BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Skorlara baktığımızda İsmail Kartal’ın şimdiye kadar başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her takımın sezon içinde bir iniş göstermesi normaldir. Fenerbahçe, Sivasspor’a karşı 4-1’lik net bir skorla kazandı. Bu skor, Fenerbahçe’nin tekrardan çıkışa geçtiğini gösteriyor. Takım acaba biraz rehavete mi kapıldı? diye düşünmek lazım. Ligde ve Avrupa’da müthiş bir başlangıç vardı. ‘Gruptan çıktık’ havasına girip burada performans eksikliği yaşamış olabilirler. Bu çıkışı, Beşiktaş derbisiyle beraber iyi bir skorla devam ettirmeleri lazım.

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“FENERBAHÇE’NİN, YÜKSELİŞE GEÇTİĞİNİ KANITLADIĞI MAÇLARDAN BİRİ OLACAK”

Ön tarafta kariyer anlamında Dzeko gibi üst seviye bir oyuncu var. Tadic’de mental yorgunluk vardı. Tadic’in takıma ilk geldiğindeki katkısı yüksekti. Son maçlarda yorgunluk belirtileri vardı. İrfan Can, skora yaptığı katkılarla takımı sırtlıyor. Bu derbide Fenerbahçe’yi bir adım daha önde görüyorum. Fenerbahçe için inişi durdurup, tekrardan yükselişe geçtiğini kanıtladığı maçlardan biri olacak. Derbide alınacak galibiyetin, şampiyonluk yolunda da moral açısından iyi olacağını düşünüyorum. Fred, Fenerbahçe’nin orta sahasındaki dinamosu olduğu için bu maçta onun performansı önemli olacak. Oyuna dinamiklik ve heyecan katıyor. Bu da takımı bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca ön tarafta Szymanski ve İrfan Can’ın da göstereceği performans da önemli olacak. Dzeko, yaşı ilerlemesine rağmen hep hareketli ve oyununun içinde kalmaya çalışan bir futbolcu. Dzeko, arkadaşlarına da önderlik yapmaya çalışan bir oyuncu profili. Onun performansının da bu derbide önemli olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’a göre daha oturmuş bir kadrosu var. Yeni başkanla beraber Beşiktaş belki motive olacaktır ama bu konuda Fenerbahçe’yi bir adım daha önde görüyorum.

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YUSUF ŞİMŞEK: “RIZA HOCA’NIN, BEŞİKTAŞ’I HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Şenol Hoca ve Burak Yılmaz kardeşimiz, bizim değerlerimizdir. Sakatlıklardan ve transferlerden dolayı sıkıntı yaşadılar. Bundan dolayı kötü gidişatı durduramadılar ve görevden ayrıldılar. Rıza Hoca, yıllarca bu liglerde başarılı olmuş bir teknik direktördür. Rıza Hoca’nın başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah Beşiktaş’ı hedefine ulaştırır diye düşünüyorum. Beşiktaş’ta şu an sakat ve formsuz oyuncular çok. Fakat yeni bir yönetimin gelmesiyle yeni bir heyecan geldi. Bu durumun futbolcuları da etkileyeceğini söyleyebilirim. Aboubakar, Cenk Tosun, Gedson, Salih, Alex Oxlade-Chamberlain gibi etkili oyuncular var. Bu futbolcular, Beşiktaş’ın kazandığı maçlarda en etkili olan isimlerdir. Ayrıca kalecilerin, skoru belirlemede önemli etken olacağını düşünüyorum.

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“BEŞİKTAŞ TARAFTARI, ÖLÜYÜ CANLANDIRIR”

Fenerbahçe, kadro ve form bakımından şu an bir adım önde. Beşiktaş’ta, yeni yönetimin gelmesi taraftarı heyecanlandırdı ve maçlara ilgi arttı. Rıza Hoca’nın geldiği günden beri takımda cezalı ve sakat oyuncular olmasına rağmen iyi işler yapması taraftarı etkiledi. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın yeni yönetimde yer alması önemli etkendi. Beşiktaş taraftarını bilmeyen yok. Beşiktaş taraftarı, ölüyü canlandırır. Çok güzel ve etkili bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.

“FENERBAHÇE, ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKMASINI BİLDİ”

Fenerbahçeli oyunculara bakarsak, takımda yurt dışındaki kaliteli takımlarda oynamış ve milli takımlarına hizmet etmiş oyuncular var. Oyuncuların, takımdaki bu şampiyonluk baskısını kaldırabileceklerini düşünüyorum. Avrupa’da 1-2 maç yenildiler diye Fenerbahçe’de her şey bitmiş gözükmüyor. Fenerbahçe, çok hızlı bir şekilde ayağa kalmasını bildi. Çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. İsmail Hoca, iyi işler yapıyor ve takımı oynatıyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu güzel mücadeleler olur ve hepimize güzel bir futbol izletirler. Türkiye’de genelde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyon oluyor. Şu anda bu 3 takımın teknik direktörü de iyi kadrolara sahip. Beşiktaş, şu an sakatlıklarla uğraştığı için bir adım geride. Fenerbahçe ve Galatasaray, üst düzey kaliteli oyunculardan kurulu kadroya sahip. Şampiyonluğun Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son maçlara kadar süreceğine inanıyorum.

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