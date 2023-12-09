10.3 milyar TL'lik derbi! Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?

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Türkiye’de bugün saatler 19.00’u gösterdiğinde tüm nefesler tutulacak. Gözler sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olacak. Bu maçın Süper Lig’in iki ezeli rakibi için de önemi büyük. Ev sahibi Beşiktaş kötü gidişe son vermek ve yeni yönetimi ile birlikte yeniden şampiyonluk yarışına tutunabilmek için seyircisi önünde 3 puan almak istiyor. Fenerbahçe ise Süper Lig’in zirvesinde yerini daha da sağlamlaştırmak adına deplasmanda galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

Colley bugün belli olacak

Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği maçta Beşiktaş’ta Rosier, Masuaku, Rashica ve Yakup Arda kesin olarak forma giyemeyecek. Savunmanın kritik ismi Omar Colley’in durumu ise bugün belli olacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl’ün ise bugün kadroda olması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde ise Becao ve Zajc dışında eksik bulunmuyor. Maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş’ın da büyük ihtimalle bugün takımla Tüpraş Stadı’nda olacak.

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En değerliler Fred ile Cengiz

Bugün Tüpraş Stadı’nda futbolseverler ayrıca 10.3 milyar TL’lik bir mücadeleye tanıklık edecek. Fenerbahçe 200 milyon 550 bin Euro’luk değeriyle Galatasaray’ın ardından ligin en değerli ikinci takımı. Beşiktaş ise toplam 129 milyon 780 bin Euro’luk değeriyle bu alanda 3. sırada yer alıyor.

İki takımın toplam kadro değeri 330,33 milyon Euro yani yaklaşık 10.3 milyar TL. Derbinin en değerli isimleri ise 20’şer milyon Euro ile Fenerbahçeli Fred ile Cengiz. Beşiktaş’ın en değerli ismi ise 17 milyon Euro ile Gedson Fernandes.

ÇALIMBAY 18 YIL SONRA 4. DERBiSiNDE



Rıza Çalımbay bugünkü Fenerbahçe maçıyla birlikte 18 yıl sonra Beşiktaş’ın başında 4. derbisine çıkacak. Daha önceki 3 maçta Fenerbahçe’ye karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Çalımbay, G.Saray’a da yenilmişti.

İSMAiL KARTAL 5 KEZ ZAFER YAŞADI



İsmail Kartal, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte sarı lacivertlilerin başında 8. kez bir derbide sahada olacak. Kartal geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken Süper Kupa’da penaltılarla zafere ulaştı.

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MUHTEMEL 11'LER

BEŞiKTAŞ

· Mert

· Onur

· Necip

· Colley

· Umut

· Salih

· Gedson

· Chamberlain

· Muleka

· Cenk

· Aboubakar

FENERBAHÇE

· Livakovic

· Osayi

· Samet (S.Aziz)

· Djiku

· FeRdi

· İsmail

· İrfan Can

· Szymanski

· Fred

· Tadic

· Dzeko

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun ve Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın aynı takımda buluştuğunu hayal edelim.

Hangisini ilk 11'e koyarsınız, hangisini yedek kulübesinde bırakırsınız, hangisini kadroya almazsınız?

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.