Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı! 5 gün önce istifasını vermişti...

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Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklama şöyle;



2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

5 GÜN ÖNCE İSTİFASINI VERMİŞTİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş ile uyum sorunu yaşadığı öne sürülen, hatta kulüpten ayrılan Romain Saiss’in kendisi için ‘6 ayda iki kez istifa etmek istedi’ dediği Sportif Direktör Ceyhun Kazancı istifa kararını ertelemişti.



Geçtiğimiz günlerde Kazancı, siyah beyazlı yönetime istifasını sunmuş ancak bu talep ilk etapta yönetim tarafından kabul edilmemişti. Devamındaki süreçte Ceyhun Kazancı ile yol ayrımına gidildi.

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Transfer konusundaki sorunlar nedeniyle yol ayrımına gidildiği ifade edilirken bu süreci Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın sürdüreceği belirtiliyor.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ARALARINDA KRİZ VARDI İDDİASI

Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'in ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaptırılması yeni bir krizi ortaya çıkardı. Transferde yaşanan krizin ana nedeninin Şenol Güneş ve Ceyhun Kazancı arasındaki gerilim olduğu ileri sürülüyordu.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

Ceyhun Kazancı, 1979’da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.

İş hayatında ise ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Futbolda ilk olarak Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik görevini yapan Ceyhun Kazancı, daha sonra Beşiktaş Genel Müdürü oldu. Son olarak ise Beşiktaş'ın Sportif Direktörü olarak görev aldı.