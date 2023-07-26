Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! Ceyhun Kazancı, Romain Saiss, transfer, Tirana maçı...

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Kamp dönemi iyi geçti. Hazırlık dönemi, hazırlık maçlarından çok resmi maçlar önemli. İlk resmi maçımızı oynayacağız. Maç önemli. Büyük küçük takımı ayrımı yapmıyoruz. İlk maçta Tiran'a karşı oynayacağız. Tanıdığımız bazı oyuncular var. Kontrayı iyi yapıyorlar, savunma anlayışları iyi. Sahasında 1-0 mağlupken son dakikada 1-1 kaldılar. Deplasmanda 2-1 kazandılar. Deplasmana daha uygunlar. Maç zor olacak. Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Arkasını da getirmek istiyoruz. Bu bizim için de oyun adına test olacak. Genel olarak antrenmanlar ve hazırlık maçlarında oyun yapımıza zenginlik katmaya çalıştık. Arkadaşlar iyi iş yaptı. Yarın da öyle olmasını bekliyorum. Oynarken bazen hırsımız, kazanma ruhumuz aklımızı ikinci plana atarsa rakibin işine gelir. Coşkulu, rakibi sahasına hapseden, kazanmak isteyen bir takım olurken kontrataklara hazırlıklı olmalıyız. Takımımdan pozitif futbol, kazanma hırsı, hazırlıklarda gösterilen bireysel performansın takım olarak bütünleşmesini bekliyorum. Ambiyansın iyi olması gerekiyor. İlk resmi maç olduğu için taraftar, güzel futbol için gelecektir. Maç bitiminde inşallah mutlu oluruz.

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"SOSYAL MEDYADA ÇOK ŞEY SÖYLENİYOR, TARAFTARIMIZ SAKİN OLSUN"

Konular karışıyor. Bazılarını pas geçmek istedim ama bizim dışımızda takımı etkileyen, olumsuz olabilecek şeyleri de paylaşmak istiyorum. Camiamız bir bütündür. Düşüncemizin hep aynı olduğunu göstermez. Farklı görüşler olacaktır. Bu bizim zenginleştiğimiz, el ele vererek, takıma destek olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Bundan vazgeçmemek lazım. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli, başkalarının oyunlarına gelmemeliyiz. Stadyum çözümlenebileceği yerlerdir. Biz çözümleri sosyal medyada aramıyorum. Sosyal medyaya bakmadım ama bana bir sürü şeyler söyleniyor. Merak ettim. Meğer sosyal medyaya düşmüşler. Kötü yola düşmüşler gibi konuşuyorum ama bir sıkıntı var. Onları oradan kurtarmak lazım. Benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Bazı bilgiler çarpıtılıyor. Taraftarımız sakin olsun.

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"DÜN CEYHUN KAZANCI İLE BERABERDİK, MORALSİZDİ"

Dün CEYHUN KAZANCI ile beraberdik. Çok moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim ayrıldığını ve üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Bu takım için emeği geçti. Bilmiyordum, öğrendim. Öğrenince moralim bozuldu. Ne oluyor dedim. Kendimden şüphe ettiğim zamanlar oldu. Kendimi bildiğim için konuyu aşmaya çalışıyorum.

"HATA YAPILIR AMA SUÇ İŞLEMEK, BUNU ISRARLA YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Başkan yönetim elinden geleni yapıyor. Bunu daha önce de söyledim. Daha önce geldiğimde de yönetimler olağanüstü gayretler gösterdiler. Çalışanların paralarını verirken bile zaman zaman sıkıntılar oldu. 1 senedir bunu görmedim. Böyle bir sıkıntı yok. Kulübün borcunu düşünerek uğraşıyorlar. Bize bu konuda olumsuz bir şey yansıtılmadı. Buna bağlı olarak transferde arayışlar var. Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Kaostan bazen etkileniyoruz. İyi niyetli olalım. Hatalar yapılacaktır ama suç işlemek, bunu ısrarla yapmak doğru değil. Bu kulüp ne kadar güçlü olursa bu camia daha iyi olacaktır. Bunları konuşacak medeni insanlarız.

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Biz herkesin gözü önünde toplantı yapıyoruz. Bazen konuşmalarımızı çekip başka yere götürüyorlar ama sineye çekiyoruz. Hakaretleri de sineye çekiyoruz. Ortalığı tozdumana katıp karmaşa çıkarmak isteyenler var. Sapla samanı karıştırıyorlar. Ben de düşünüyorum, ben böyle mi demişim, bunu mu istemişim, şöyle şöyle olmuş bir sürü şeyler. Benim dışımda olan şeyler. Cevap vermeye uygun görmedim. Hakaret etmek için konuları bahane edenler var. Hakaret etmek için neden bulmaya gerek yok, açarsın telefonu hakaret edersin.

Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizde dedikodu, hakaret, iftira olmaz, olmayacak. Ahlaklı insanlar yalan söylemez. Yalan söyleyenleri kendi hallerine bırakalım. Biz korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Herkesin gözü önünde söyleriz. Bir hesap kesmeyiz. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok, saygısızlığımız hiç yok. Hakaret edenlere bile hoşgörü gösteririz. Düzgün, ahlaklı, dürüst bir camiayız. Asaleti, mahareti, cesareti, mutaassıp ama entellektüel olarak üst seviye bir camiayız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Her şeyi açık yapıyoruz. Bu taraftar sahaya 500 km mesafeden geliyorsa, onlar için bir şey yapmalıyız. Onlar için gelip orayı karıştırmayı karıştırmamak lazım. Sapla saman bu. Ciddi emek verenler var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyip sosyal medya üzerinden alakasız bilgilerle birini koruyor, birini suçluyor ifadesiyle kaos yaratıp bizden cevap beklemek doğru değil. Buradayız, gelin birlikte konuşalım. Hiç kaçınmam. Hakaret etmek, burayı karıştırmak istiyorsun. Beşiktaşlısın bir de, burada bir yanlış var. Israrla bunlar yapılıyor.

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Transferle bu gündem kapatılır. Alırsınız büyük transfer, bu gündem kapatılır. Eeee? Yanlış varsa onu ortaya koyalım. Transfer yok, bari bunları konuşalım, dedikodu yapalım, sen cevap ver, gündem yapalım. Bulduğumuz insanları kaybetmeyelim. İyi değilse hepimiz gideriz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyor. Açık konular bunlar. Değerlendirmek, düşünmek benim görevim değil. Düşüncelerimi çekinmeden söylüyorum. Anlaşılmayan taraftan soru gelirse açıklarım.

Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum.

"REBIC YETİŞSEYDİ KADRODA OLACAKTI"

Daniel Amartey şu anda hazır değil. Ante Rebic, yetişseydi yarınki maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu. Rachid Ghezzal'ın şu anda sakatlığı var. Bizim için bir hayal kırıklığı. Yarın kadroda olmayacak.

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VARGAS, OCLADE CHAMBERLAIN VE PEREYRA SÖZLERİ

Hücumda üç pozisyonda da kullanabileceğimiz oyuncu alacağız. Vargas, Alex Oxlade-Chamberlain ve Pereyra var. Başka isim vereceğim de onu da alırlar. Rebic'i de alsınlar, katkı yapar onlara. Sonra da kavga ediyorlar az verdik çok verdik diye.

"SAISS'İN BAHSETTİĞİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Romain Saiss'in bahsettiği kişi ben değilim. Sanırım başka biriyle karıştırdı. Saiss'in şikayetleri değil, hakaretleri var. Keşke kampa gelip bana söyleseydi. Kampa gelmeyip transferle uğraştı. Çok iyi oyuncu, kalmasını istedim. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanımda, maçımda. Adana'da oynamadın, milli takıma gidip oynadın. Bizim cevap vereceğimiz bir şey değil. Hakaretin karşılığı hakaretse biz küçülürüz. Doğruysa öyle devam etsin.