Son dakika: Beşiktaş'tan Alex Oxlade Chamberlain'e yakın markaj! 3 yıllık sözleşme önerildi

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Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana’yı kadrosuna katan Beşiktaş’ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain...

Siyah beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere’de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.

DAİLY MİRROR: BEŞİKTAŞ ÇOK HEVESLİ

Bununla beraber sakatlıklar nedeniyle kariyeri boyunca 169 maç kaçıran ve ilerleyen yaşıyla birlikte sakatlık riski daha da artan İngiliz futbolcu henüz beklediği teklifleri bulabilmiş değil. Bu da BEŞİKTAŞ’ın elini güçlendiriyor. Geçen sezon da sadece 13 maça çıkabilen Chamberlain’e Beşiktaş’ın ilgisi Daily Mirror’da da haber olurken gazete “Beşiktaş bu Transfer için çok hevesli. Onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar. Boşta bir oyuncu olması Beşiktaş için fırsat” yorumunda bulundu.

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