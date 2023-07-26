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Son dakika: Beşiktaş'tan Alex Oxlade Chamberlain'e yakın markaj! 3 yıllık sözleşme önerildi

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#Transfer#Beşiktaş#Alex Oxlade Chamberlain
Son dakika: Beşiktaştan Alex Oxlade Chamberlaine yakın markaj 3 yıllık sözleşme önerildi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:40

Beşiktaş, Liverpool’dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer etmekte kararlı. Sakatlıklar nedeniyle kariyeri boyunca 169 maç kaçıran, geçen sezon da sadece 13 karşılaşmada oynayabilen yıldız futbolcu önceliğini İngiltere ve Suudi Arabistan olarak belirlese de beklediği teklifleri alabilmiş değil. Böylece eli güçlenen siyah beyazlı yönetim İngiliz oyuncunun transferi için bastırıyor.

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Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana’yı kadrosuna katan Beşiktaş’ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain...

Siyah beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere’de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.

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DAİLY MİRROR: BEŞİKTAŞ ÇOK HEVESLİ

Bununla beraber sakatlıklar nedeniyle kariyeri boyunca 169 maç kaçıran ve ilerleyen yaşıyla birlikte sakatlık riski daha da artan İngiliz futbolcu henüz beklediği teklifleri bulabilmiş değil. Bu da BEŞİKTAŞ’ın elini güçlendiriyor. Geçen sezon da sadece 13 maça çıkabilen Chamberlain’e Beşiktaş’ın ilgisi Daily Mirror’da da haber olurken gazete “Beşiktaş bu Transfer için çok hevesli. Onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar. Boşta bir oyuncu olması Beşiktaş için fırsat” yorumunda bulundu.

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#Transfer#Beşiktaş#Alex Oxlade Chamberlain

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