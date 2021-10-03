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Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Büyük iş yaptı

#Beşiktaş#Sivasspor#Güntekin Onay
Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Büyük iş yaptı

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı, yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur :Meleke Hürriyet Gazetesi'ndeki köşelerinde değerlendirdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un golünü ise Rıdvan Yılmaz 54. dakikada kendi kalesine attı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Sivasspor ise 9 puanda kaldı.

Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, bu maçı köşelerinde değerlendirdi.

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GÜNTEKİN ONAY: GENÇLERE 'GÜVEN'İYOR

Gencecik Serdar, Ersin, Rıdvan ve Can’lı Beşiktaş’ın aldığı galibiyet çok kritikti.

Beşiktaş’ın eksikleri ile Sivasspor’un kadro kalitesi ve form durumunu göz önünde bulundurunca zorluk derecesi son derece yüksek bir maç olması bekleniyordu. Nitekim de öyle oldu. İlk yarıda mücadeleye dayalı bir maç izledik. Fiziksel temasın bol olduğu kale önü aksiyonlarının ise az olduğu ilk 45 dakikada Beşiktaş, belli bölümlerde kendi oyununu Sivasspor’a kabul ettirdi.

Dün orta alanda sorumluluk alan Oğuzhan’ın mükemmel pası ve sonrasında Rosier’in ortasında Güven Yalçın harika bir vole ile Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

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Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Büyük iş yaptı

SİVAS İKİNCİ YARIDA ETKİLİYDİ

İlk yarıda Kayode-Henrique ve Gradel gibi etkili bir forvet 3’lüsü ile oynamasına rağmen pozisyon üretemeyen Sivasspor, ikinci yarının başlamasıyla birlikte daha fazla Beşiktaş yarı sahasında göründü. Siyah beyazlı savunmayı zorlayan Sivasspor aradığı fırsatları bulamasa da Rıdvan’ın ters kafa vuruşu ve kendi kalesine attığı golle eşitlik sayısına ulaştı.

Golün ardından 3 değişiklik birden yapan Beşiktaş, Rıdvan’ın şık ortası ve günün yıldızı Güven ile üstünlük sayısını tekrar elde etti. Pedro Henrique ile net bir fırsatı kaçıran Sivasspor, Yatabare hamlesiyle birlikte beraberlik için Beşiktaş, kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı.

SERDAR HATASIZ OYNADI

Dün 20 yaşındaki Ersin, Rıdvan ve Can’ın 11 başladığı Beşiktaş’ta stoper pozisyonunda görev yapan 18 yaşındaki Serdar hatasız bir maç çıkarttı ve gelecek için umut verdi. Beşiktaş son derece zor bir maçı bu kadar eksiğine rağmen yoğun bir mücadele ortaya koyarak değerli bir 3 puanı cebine koydu. Maçın yıldızı ise 2 şık gole imza atan 22 yaşındaki Güven Yalçın oldu.

UĞUR MELEKE: GÜVEN O ALKIŞLARI HAK ETTİ

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Gökhan ve Kenan kayıp rekoru kırarken, Güven’in kendini hazır tutması takdire şayan.

Şampiyonlar Ligi’nin ilk iki haftasında topun oyunda en az kaldığı iki maç Atletico-Porto ve MilanAtletico müsabakaları idi. Atletico Madrid saygıdeğer bir takım. Diego Simeone saygıdeğer bir hoca. Futbola kesinlikle farklı bir önerme getiriyorlar ve bunda başarılı da oluyorlar. Ancak Devler Ligi’nde ilk iki haftada hep onların maçında topun oyunda az kalması da tesadüf değil. Tarzları sıkıcı. Sivasspor büyük takımlarla deplasmanda oynarken hissettiğim de bu. Sivasspor saygıdeğer bir futbol oynuyor, iki yıldır da ülkemizi Avrupa’da aslanlar gibi temsil ediyor. Rıza Çalımbay çok değerli bir teknik adam. Ancak 12 Eylül’de Kadıköy’e konuk olduklarında da, dün Vodafone Park’ta da oynanan futboldan çok keyif alamadık.

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Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Büyük iş yaptı

PEDRO HEP FAUL PEŞiNDE

Özellikle ilk yarılar oynanamadı her iki maçta da. Peş peşe fauller... Sakatlıklar... Yerde yatmalar, itirazlar... Mesela Pedro Henrique nin çizgisi çok iyi. Kadıköy’de penaltı kazandırdı, dün Rıdvan’ı hataya zorladı. Ama içinde bulunduğu her pozisyonda faul oluyor. Ya faul yapıyor, ya faul almaya çalışıyor.

Pedro Henrique bence bundan daha iyisini yapabilecek kalitede bir oyuncu. Galiba birisi ona bunu söylemeli.

RIDVAN DA BÜYÜK iŞ YAPTI

Akan oyun bu kadar sıkışınca, deyim yerindeyse akmayınca, bu maçın kaderinin kenar ortalarıyla tayin olacağı aşikardı. Sivas bir Gradel ortasıyla gol buldu. Beşiktaş da bir sağ bekinin, bir de sol bekinin kenar ortasıyla yaptı sayıları. Bunun dışında da çok sayıda aksiyon yoktu maçta doğrusu.

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Tabii ki maçın yıldızı Güven’e ekstra bir parantez açmak gerek. Özellikle Beşiktaş’ın düzenli oynamayan diğer oyuncuları büyük düşüşteyken, Gökhan Töre Altay maçında, Kenan Sivas önünde kayıp rekorları kırarken Güven’in kendini hazır tutması ekstra bir takdiri hak ediyor. Rıdvan’ın da kendi kalesine gol şanssızlığına takılmayıp bunu asistle telafi etmesi büyük iş.

 

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#Beşiktaş#Sivasspor#Güntekin Onay