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Son dakika: Kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelecek? Disiplin talimatında dikkat çeken detay ve Galatasaray tehlikesi...

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Beşiktaş - Sivasspor
Son dakika: Kırmızı kart gören Sergen Yalçına kaç maç ceza gelecek Disiplin talimatında dikkat çeken detay ve Galatasaray tehlikesi...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Sergen Yalçın'a nasıl bir cea geleceği merak konusu oldu. Yalçın, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada oynanacak Galatasaray maçında kulübede yer alamayacak. İşte TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki ilgili maddeler ve Sergen Yalçın'a gelebilecek cezalar...

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Spor Arena - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk yarısında faul bekledikleri bir pozisyonu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam ettirmesi sonrası sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

SERGEN YALÇIN'A KAÇ MAÇ CEZA GELECEK? GALATASARAY MAÇI TEHLİKEDE...

Peki bu kırmızı kart sonrası Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelecek? Genç teknik adam, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine takımın başında çıkamayacak.

KÜFÜR YOKSA...

Futbol disiplin talimatında kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak yazıyor. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın'a 1 maç ceza gelecek.

KÜFÜR VARSA...

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Sergen Yalçın'ın topa sinirli bir şekilde vurduktan sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya 'iddia edildiği gibi' küfür etmesi 4. hakem veya saha içi temsilci tarafından raporlandıysa Yalçın, disiplin talimatının 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebilir.

Sergen Yalçından kırmızı kart açıklaması

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41. MADDEDEN SEVK EDİLİRSE CEZASI NE OLUR?

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart hareketini yaptığı sırada kenisine yakın olan maçın 4. hakemi Yasin Kol ve TFF'nin saha içi temsilcisi, hakeme hakaret olarak sayılabilecek sözleri duyup bunu rapor etmeleri halinde Sergen Yalçın'a 3-7 maç arası bir ceza gelebilir.

SALI GÜNÜ SEVK EDİLECEK

TFF Hukuk Müşavirliği, Sergen Yalçın'ın disiplin sevkini salı günü yapacak. Sevk edileceği madde, Yalçın'ın alacağı ceza ve Galatasaray maçında kulübede yer alıp almayacağı hakkında fikir verecek.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ: KÜFÜR YOK

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası konuşan Sergen Yalçın; "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözlerini kullanırken Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.

Son dakika: Kırmızı kart gören Sergen Yalçına kaç maç ceza gelecek Disiplin talimatında dikkat çeken detay ve Galatasaray tehlikesi...

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Beşiktaş - Sivasspor