Beşiktaş şampiyonluk kupasına yarın 19:03'te kavuşacak
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.
Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.
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