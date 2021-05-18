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GeriFutbol Beşiktaş şampiyonluk kupasına yarın 19:03'te kavuşacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş şampiyonluk kupasına yarın 19:03'te kavuşacak

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Beşiktaş şampiyonluk kupasına yarın 19:03'te kavuşacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.

Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek. 

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.

Son düdükle birlikte işte Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinci!Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup edip şampiyon olduğu karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları anbean böyle yayınlandı.
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Beşiktaş şampiyonluk kupasına yarın 19:03te kavuşacak

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