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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor istedi, Beşiktaş transfer etti! Besar Gudjufi'de mutlu son

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Son Dakika: Trabzonspor istedi, Beşiktaş transfer etti! Besar Gudjufi'de mutlu son

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar, Eljif Elmas'a benzetilen Besar Gudjufi ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'un da transferi için çaba sarf ettiği oyuncu önümüzdeki sezon siyah beyazlı formayı terletecek.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, transferde de yere sağlam basıyor. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için planlarını yaparken genç yeteneklerle de geleceği garanti altına alma amacında.

Beşiktaş bu doğrultuda Makedonya'nın yeni Eljif Elmas'ı Besar Gudjufi transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un da transferi için çaba sarf ettiği 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde iş artık imzaya kaldı.

Son Dakika: Trabzonspor istedi, Beşiktaş transfer etti Besar Gudjufide mutlu son

2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelirken 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

ELJİF ELMAS'A BENZETİLİYOR, HEDEF YÜKSEK BEDELLİ SATIŞ

Makedonya milli takımı alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, tarzıyla Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif Elmas'a benzetiliyor. Beşiktaş, uzun vadede bu oyuncuyu parlatıp yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa devlerine pazarlama amacında.

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