Beşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlar: Ecel terleri döktü, bu kadar mahkum oynamak düşündürücü

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. hafta maçında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 26. dakikada Cenk Tosun ve 45+6'da Wout Weghorst atarken Kasımpaşa'nın sayısını 69. dakikada Ahmet Engin kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a çıkardı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Engin Kehale karşılaşmayı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: 3 PUANI ALIRKEN ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Beşiktaş maça kararlı ve rakibine ev sahibi olduğunu hissettirerek başladı. Öyle ki ilk 20 dakika topa sahip olma oranları siyah beyazlı takımın lehine %84’e 16 idi. İlk bölümde sadece kendi yarı sahasında oyunu kabul eden Kasımpaşa, Cenk Tosun’un golünden sonra kabuğundan çıkmaya başladı. 3 kez Beşiktaş kalesinde tehlike yaratan lacivert beyazlılar, kaleci Mert Günok’un iyi oyunu sayesinde eşitlik sayısını bulamadı.

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N’KOUDOU YiNE FiNAL PASLARINDA BAŞARISIZDI

İlk 45 dakikada toplam 12 top kaybı ile oynayan Kevin N’Koudou yine final paslarında başarısızdı. Devrenin son anlarında Wout Weghorst ile farkı ikiye çıkartan Beşiktaş için maçı izleyenler “artık 3 puanı cebine koydu” diye düşündü.

İkinci yarıda etkisiz ve silik bir oyun ortaya koyan Beşiktaş’ta Şenol Güneş, N’Koudou ve Cenk Tosun’u oyundan alıp Atiba Hutchinson ile Jackson Muleka’yı sahaya sürdü. Burada amaç orta alanda Salih Uçan ve Gedson Fernandes’in üzerindeki yükü azaltmak ve orta alanı güçlendirmekti. Ancak büyük tecrübe Atiba’nın kaptırdığı top sonrasında gelen Kasımpaşa golü Beşiktaş’ı paniğe itti.

RAKiBE BU KADAR MAHKUM OYNAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Kasımpaşa’nın 2-0’a rağmen maçı bırakmaması ve son ana kadar asılması takdiri hakediyor ama hafta içi bay geçmesine rağmen Beşiktaş gibi bir takımın evinde oyunu bu kadar rakibe bırakıp mahkum oynaması düşündürücü.

Beşiktaş’ın önünde şimdi 5 maçlık zorlu bir fikstür var ve bu maçların 4’ü deplasmanda. Valentin Rosier, Romain Saiss ve Josef de Souza’nın dönmesiyle birlikte takım savunmasındaki sorunlar büyük ölçüde tamir olacaktır. Ancak Şenol Güneş’in oyunun tamamında rakibine hükmetmeyi öğrenmesi gerekiyor.

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ENGIN KEHALE: FORTES FORTUNA ADIUVAT

Fortes, Fortuna Adiuvat Latince bir deyim. Türkçe’ye “şans, cesurun yanındadır” şeklinde çevirebiliriz. Şenol Güneş, geldiği günden beri doğru onbiri ve keyif veren oyunu sahada görebilmek için sürekli bir şeyler deniyor. Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü takım, gerçekten fazlasıyla cesurdu. Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u yan yana ön hatta koyan Güneş, merkezi Salih Uçan-Gedson ikilisiyle tutmayı düşünmüş, kenarlardan Nathan Redmond ve Kevin Nkoudou ile hücumu desteklemeyi planlarken beklerde de Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku’yu tercih etmişti. Bu yapı, rakip ceza sahası içi ve çevresi verimlilikte etkin bir oyun vaadetse de savunma anlamında ciddi bir kırılganlık barındırıyordu.

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KASIMPAŞA DAHA ÜRETKENDi

Orta sahada sertlikten yoksun, bek pozisyonlarında savunma becerisi ve tempoda sorunlu, önde iki oyuncu olduğu için merkezde rakibe alan bırakan ve Nkoudou’nun geri dönüş sıkıntısıyla birlikte bir kenarı da rakibe teslim etme riskiyle karşı karşıyaydı siyah beyazlılar. Nitekim öyle de oldu. Maçın büyük bölümünde daha çok üreten, alan bulan, tehlike yaratan taraf Kasımpaşa’ydı.

OLAĞANÜSTÜ KALECi PERFORMANSI

Fakat karşılarında inanılmaz bir Mert Günok performansı buldular. Kalecilikte önce mental güçlülük, sonra yetenek ve beceri önemli. Mert, zihninde kurduğu duvarı sahaya yansıtarak hep bir adım önde götürdü maçı. Matrix Neo edasıyla her gelen topu çıkardı, Beşiktaş’ı oyunda tuttu.

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Savunma oyunundaki zaafını olağanüstü kaleci performansı ile kapatan siyah beyazlıların hücumda pozisyon bulması kaçınılmazdı. Tempolu kenarları, bindiren bekleri ve savaşan santrforlarıyla -ilk golde rakibin sahada eksik olmasından da faydalanarak- Kasımpaşa’yı çok zorladı ve soyunma odasına Cenk ve Weghorst’un golleriyle 2-0 önde gitmeyi başardı. Hollandalı merkezden gelen paslara tek vuruş becerisiyle öne çıkıyor. Aynı vuruşu ve golü Ümraniye karşılaşmasında Cenk’in pasında da ağlara göndermeyi başarmıştı.

GÜNEŞ TÜM SEÇENEKLERi DENiYOR

Beşiktaş teknik heyeti, savunmadaki zaafları gidermek için 60. dakikada Atiba’yı sahaya atarak merkezi üçledi ancak kenarlardaki savunma sıkıntısına çare bulamayınca Kasımpaşa Ahmet Engin ile golü buldu. Romain Saiss ile siyah beyazlılar son dakikaları en azından daha stressiz geçirmeye çalıştı ama maçın sonunun huzurlu geçtiğini söylemek zor. Şans, Dolmabahçe’de cesurun yanındaydı. Derbi haftasını kayıpsız geçmek önemliydi. Şenol hoca doğruyu bulmak için elindeki tüm seçenekleri deniyor ancak Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışına tutunabilmesi için çok daha çabuk bir toparlanmaya ihtiyacı var.