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Beşiktaş kaptanı Josef: Utanıyorum!

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#Beşiktaş#Josef#Hatayspor - Beşiktaş
Beşiktaş kaptanı Josef: Utanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 22:44

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kaptan Josef De Souza açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş kaptanı Josef De Souza, 2-1'lik Hatayspor maçı sonrası şunları söyledi:

Maça çok iyi başladık. İlk yarıdan 2-0, 3-0 yapıp maçı bitirebilirdik ama yapamadık. İkinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha agresif ve olumlu şekilde maçları koparmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra maçı koparmak zorundayız ama yapamadık.

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"UTANIYORUM"

İkinci golü bulup maçı koparmak için tecrübe gerekiyor ama bunu gösteremedik. Açık konuşmak istiyorum: Utanıyorum. Hatayspor'a saygım var. Oyuncular olarak Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavramamız lazım. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu.

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#Beşiktaş#Josef#Hatayspor - Beşiktaş

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