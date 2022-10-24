Beşiktaş kaptanı Josef: Utanıyorum!

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Beşiktaş kaptanı Josef De Souza, 2-1'lik Hatayspor maçı sonrası şunları söyledi:

Maça çok iyi başladık. İlk yarıdan 2-0, 3-0 yapıp maçı bitirebilirdik ama yapamadık. İkinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha agresif ve olumlu şekilde maçları koparmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra maçı koparmak zorundayız ama yapamadık.

"UTANIYORUM"

İkinci golü bulup maçı koparmak için tecrübe gerekiyor ama bunu gösteremedik. Açık konuşmak istiyorum: Utanıyorum. Hatayspor'a saygım var. Oyuncular olarak Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavramamız lazım. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu.