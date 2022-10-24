Son dakika: Hatayspor-Beşiktaş maçında Valerien Ismael'e istifa sesleri ve Sergen Yalçın tezahüratları

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Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael tepkilerin odağındaydı.

MAÇA GOLLE BAŞLADI, 90'DA KAYBETTİ

Beşiktaş, Hatay'daki maça deyim yerindeyse golle başladı. 31. saniyede Weghorst ile öne geçen Siyah-beyazlı takım, ilk 20 dakikada oldukça etkiliydi.

11. dakikada Weghorst'un yerde kalması sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi ancak VAR incelemesi sonrası pas veren Salih Uçan ofsaytta olduğu için karar iptal edildi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya Hatayspoır hızlı başladı. Yeni transfer Ze Luis, ilk kez 11'de çıktığı maçın 50. dakikasında attığı kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Geriye kalan dakikalarda Beşiktaş topa sahip olan taraf olarak gözüktü, Hatayspor ise kontra fırsatı bekledi. 80. dakikadan sonra Beşiktaş yarı sahasında daha fazla gözüken ve tehlikeler yaratan Hatayspor golü de buldu. 90. dakikada ceza alanı dışından sert bir şut çıkaran Kaan Kanak, ilk dakikada geri düşen takımına galibiyeti getirdi.

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VALERIEN ISMAEL'E 'İSTİFA' TEZAHÜRATLARI!

Hatay'da skor 1-1 devam ederken, tribüne giden Beşiktaşlı taraftarlar 80. dakikadan sonra Valerien Ismael aleyhinde tezahüratlar yaptı.

İlk olarak 'Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor.' şeklinde tempo tutan taraftarlar daha sonra 'Valerien Ismael istifa' şeklinde tezahürat yaptı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru 'Sergen Yalçın' diyerek tempo tuttu.

SON 6 MAÇTA 5. PUAN KAYBI! İKİNCİ MAĞLUBİYET

Hatayspor deplasmanında 2-1 kaybeden Valerien Ismael'in takımı, son 6 lig maçında 5. kez puan kaybetti. 6. haftada evinde Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş, Hatayspor maçıyla bu sezon ikinci yenilgisini aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ VARDI

Beşiktaş taraftarı, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da Ismael'e tepk göstermiş ve Fransız teknik adamı istifaya davet etmişti. Siyah-beyazlı takım ligde gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Sonraki hafta da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.