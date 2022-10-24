Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst: Özür dilemek için taraftara gittim

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Hatayspor - Beşiktaş maçının 31. saniyesinde gol atarak bu sezonun en hızlı golüne imza atan Wout Weghorst, mağlubiyet sonrası konuştu.

Weghorst'un açıklamaları şu şekilde:

Bu sonuç iyi değil, yeterli değil. Beşiktaş'ın standardı bu olmamalı. Son 6 maçta sadece 1 kez kazandık. Şampiyonluk için oynuyorsak bu şekilde olmamalı. Maça çok iyi başladık, iyi oynadık. İlk yarının devamında da iyiydik ama ikinci yarı düşüş yaşadık. Zemin de pek iyi değildi. Hocamızın istediklerini de yapamadık. Maçtan sonra tribüne özür dilemek için gittim.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha fazla pozisyon üretmeliyiz, daha tehlikeli pozisyonlar bulmalıyız. Bazen final paslarında hata yapıyoruz. Yaratıcı olmalıyız. Klişe olacak ama basit goller yiyoruz. Daha çok gol atmalıyız, daha az gol yemeliyiz.