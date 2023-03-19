Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Güntekin Onay'dan sürpriz yorum ve Şenol Güneş'e Saiss sorusu!

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond'ın golleriyle galibiyete uzanan Siyah-beyazlılar 3 maçlık galibiyet serisiyle puanını 49'a yükseltti ve lider Galatasaray'la puan farkını 11'e indirdi.

Lokilo ile tek gol bulan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

GHEZZAL ASİSTLE DÖNDÜ! ABOUBAKAR'DAN MÜTHİŞ GOL

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından ilk 11'e dönen Rachid Ghezzal, 42. dakikada kullandığı kornerle Cenk Tosun'un golünün asistini yaptı. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında gol atan Aboubakar, İstanbulspor ağlarına harika bir gol yolladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi gol atma serisini 3 maça çıkardı.

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: OTOMATİK VİTESLE KAZANDI

Bu sene Süper Lig, kelimenin tam anlamıyla “iki perdeli” olarak oynanıyor. Bir aylık Dünya Kupası arasının üzerine gelen büyük felaketimiz zaten ilk devreyle ikinci devre arasındaki bağı oldukça zayıflattı. Bunun üzerine uzayan transfer sezonu ve Hataylı-Gaziantepli futbolcuların kiralanmaları eklenince bazı takımlar adeta martta yeniden çevirdiler kontağı. İşte bu “reset atılmış” takımlardan ikisi, Beşiktaş ve İstanbulspor karşılaştılar dün.

iSTANBUL 12 OYUNCU ALDI

Fatih Tekke’yle yeniden yapılanan İstanbulspor devre arasında 12 futbolcu kattı kadrosuna. 6’sı yabancı, 3’ü Gaziantepli, 1’i Hataylı bu 12 adamdan 5’i dün ilk 11’deydi. Son üç haftada zaten bu yeni kadro peş peşe Konya, Alanya ve Sivas’ı yenmişti. Beşiktaş’ın karşısına da son 270 dakikada sadece 1 gol yemelerinin sebebi olan o katı defansif organizasyonlarıyla çıktılar. Fatih Tekke’nin İstanbulspor’unun aslında kolay tarif edilebilir bir oyunu var: Galip geldikleri son iki maçta Alanya’ya karşı %36, Sivas’a karşı %34 topa sahip oldular. Beşiktaş’a da aynen Alanya-Sivas’a karşı yaptıkları gibi topu bıraktılar. Siyah beyazlıların tamamlayamadığı hücumlarda vereceği muhtemel fırsatları kovaladılar çoğunlukla. Beşiktaş’sa bu disiplinli gruba karşı iki sınav verdi dün akşam. Ve 2 sınavdan da hasarsız ayrıldıklarını söyleyebiliriz:

Haberin Devamı

1-) Kapanan İstanbul savunmasına karşı akan oyunda pozisyon üretmek çok zordu. Bu yüzden ilk devrede rekor sayıda orta yaptılar (29). Bir golü duran topla, 2’sini uzaktan şutla buldular. Ghezzal canlıydı. Aboubakar ve Cenk de iştahlı futbollarını sürdürdüler.

ONUR-MASUAKU ÇOK iYiYDi

2-) Beşiktaş’ın tamamlayamadığı hücumların dönüşlerindeyse Onur, Amir ve Masuaku girdiler devreye. Yeni bek ikilisi Onur-Masuaku çok şey kattılar ikinci bölge oyununa. Beşiktaş belki kolay kazanamadı ama son 3 haftada bir otomatik vites geliştirdiklerini söyleyebiliriz rahatlıkla.

GÜNTEKİN ONAY: OYUN KÖTÜ, ABOU HARİKA

Beşiktaş, anlamsız bir şekilde düşük tempoda başladı karşılaşmaya. 11 kişilik bir blokla oyunu kendi yarı sahasında kabul eden İstanbulspor karşısında yüzde 71 topa sahip olmasına rağmen rakip kalede pozisyon üretemedi. 35’inci dakikadan sonra tempoyu yükseltip baskıyı yoğunlaştıran Beşiktaş, akan oyunda pozisyon üretemediği maçta bir kornerde Cenk Tosun’un şık kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Haberin Devamı

KALiTESi BU LiGiN ÜZERiNDE

Golün ardından daha iştahlı gözüken siyah-beyazlılar, 56’da Aboubakar’ın solo eforuyla mükemmel bir gol buldu ve farkı 2’ye çıkarttı. Aboubakar sağlıklı ve fit olduğu zaman bu ligin üzerinde bir santrfor. Üç maçtır attığı goller bireysel yeteneğinin ürünü. Açıkçası Beşiktaş kalitesindeki bir takımın daha fazla pozisyon üretmesi lazım. Biri korner, diğeri tamamen bireysel beceri ile gelen 2 golün dışında pozisyon yok. Maxim’in direkte patlayan kafa şutu ve Redmond’ın 3’üncü golü akıllarda kalan gollük aksiyonlardı.

CENK TOSUN FEDAKAR AMA...

Cenk Tosun bu takımın kaptanı. Harika da bir golcü, çok da fedakarca çalışıyor ancak oynadığı pozisyonun gereksinimlerini yerine getirmediği bir gerçek. Bu durum da Beşiktaş’ın oyununu geri götürüyor. İstanbulspor ise 2-1’den sonra cesaretlendi ama genel anlamda maçın içinde çok pasif kaldılar.

Haberin Devamı

SAiSS NEDEN 11’DE OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ın oyun kalitesini ve temposunu yukarıya çıkartması şart. Ayrıca Romain Saiss, mevcut stoperlerin içinde en çok güven veren ve en önde gözüken stoper. Neden 11 başlamıyor? Omar Colley çabuk bir savunmacı ama tek hamleli ve sakar. Beşiktaş bir kez daha kolay maçı zora sokarak kazandı. Galibiyet ve Rachid Ghezzal’ın takıma dönüşü güzel ama saha içinde birçok alanda eksikler olduğu gerçek.