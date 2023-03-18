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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi yorumu: 'Zamanlaması iyi olmadı'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneşten Fenerbahçe derbisi yorumu: Zamanlaması iyi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 21:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi.

TUHAF GELDİ

2-0'dan sonra oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık.

OYUN KONTROLSÜZDÜ AMA...

2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık.

3 PUANI HAK ETTİK

İyi taraf, 3 puan almaktı. Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik. Rakibin kendine güveni var. İyi pas yapıyor. Çabuk oynuyor. Son 3 haftada bunu iyi yapmışlardı. Kötü takım değiller. Biz Sivas'a kaybettik, İstanbulspor 3 tane attı

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DERBİ MAÇININ ZAMANLAMASI İYİ OLMADI

Milli arada 14 oyuncumuz bizle olmayacak. Ana iskelet. Oyuncularımızın gelişleri de cumayı bulacak. Derbi maçı öncesi milli takım arasının zamanlaması iyi olmadı. Kalanlarla çalışacağız ve bir hazırlık maçı oynayacağız.

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